Confecomerç cree que al menos el 20% de comercios de la zona dana no reabrirá y avisa que aún "queda mucho por hacer"

Archivo - Fachada de una tienda de indumentaria fallera, a 6 de noviembre de 2024, en Picanya, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Pide a las administraciones que "dejen de mirarse de perfil y de decirse cosas feas y se pongan a trabajar"

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederació de Comerç d'Alacant, Castelló i València (Confecomerç), Rafael Torres, ha lamentado que aún "queda mucho por hacer" en la zona afectada por la dana del pasado 29 de octubre y ha criticado que "las inversiones previstas del Estado todavía no se han ejecutado ni de lejos, la de la administración autonómica tampoco", por lo que ha pedido que "dejen de mirarse de perfil y de decirse cosas feas y se pongan a trabajar".

"Yo no me atrevo a decir hasta dónde va a llegar (el cierre de comercios), pero creo que el 20% seguro", ha lamentado en la rueda de prensa para presentar la campaña 'A grandes males, pequeños negocios', en la que ha realizado un balance de la situación del sector en toda la Comunitat Valenciana y en los municipios más afectados por la riada del pasado 29 de octubre.

Torres ha señalado que la recuperación es desigual entre los diferentes municipios, con localidades como Paiporta que están en "mejor situación", y otras como Massanassa donde "la sensación es que más de la mitad (de comercios locales) siguen cerrados".

El presidente de Confecomerç considera que los graves daños provocados por las inundaciones acelerarán la decisión de jubilación y hará que el cierre de negocios se incremente. En todo caso, ha advertido que las "muertes" comerciales son "lentas" por aquellos negocios que quedan "funcionando a medio gas con un entorno comercial que no se ha recuperado y al que le queda rato". Ha puesto como ejemplo el año 2023, en el que aumentó el cierre de comercios debido a la pandemia. "Si podemos decir que igual el 20% no vuelve a abrir, ya veremos qué porcentaje en unos años tira la toalla", ha comentado.

Rafael Torres ha subrayado que "València es un área metropolitana más que una ciudad", que hay muchos flujos entre la capital y los pueblos, por lo que ha subrayado la importancia de recuperar la movilidad, y ha insistido en que queda "mucho trabajo y mucha inversión pendiente".

Asimismo, durante la rueda de prensa, el representante del pequeño comercio ha afirmado que este verano la dana ha seguido afectando a la llegada de turistas a la ciudad de València, si bien ha señalado que, en términos generales, el aumento de viajeros registrado en el conjunto de la Comunitat Valenciana no se ha visto reflejado en las ventas de los comercios.