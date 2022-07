Un conocido del presunto asesino de Marta Calvo afirma que le habló de una zona para deshacerse de un cadáver

VALÈNCIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un conocido de Jorge Ignacio P.J., presunto asesino de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas, ha narrado ante el tribunal del jurado que el acusado le hizo un comentario en una ocasión sobre una zona para deshacerse de un cadáver. También ha destacado que éste tenía "muchos arranques y prontos".

El testigo se ha pronunciado así en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia contra Jorge Ignacio P.J., quien se enfrenta, tal y como reclama Fiscalía, a 130 años de cárcel por 11 delitos de abuso sexual --tres de ellos como medio necesario para un delito de homicidio y siete para un delito de lesiones--; y un delito contra la salud pública. Por su parte, los padres de Marta Calvo, quienes ejercen en el procedimiento como acusación particular, piden para el acusado la prisión permanente revisable. Las otras víctimas personadas en la causa también reclaman esta pena. La defensa reclama la absolución.

La sesión de esta jornada ha comenzado con la baja de un miembro del jurado por sentirse indispuesto y con la de un letrado de la acusación particular que ayer, durante el juicio, sufrió un amago de infarto y se encuentra ingresado en el hospital. Le sustituye otra abogada de las acusaciones particulares.

Uno de los testigos que ha declarado, conocido de Jorge, ha indicado que unos amigos le presentaron al acusado en 2018 y a partir de ahí tuvieron una relación en la que le compraba cocaína "para un amigo".

Ha señalado que la última vez que lo vio fue el 11 de noviembre de 2019 --días después de la desaparición de Marta Calvo--, cuando se presentó en su casa sin previo aviso. En ese momento le reclamó que le acompañara hasta Xàtiva y le indicó que le dejaba su coche aparcado frente a su domicilio una temporada. Le entregó las llaves.

Una vez en Xàtiva le dijo que tenían que entrar en una gestoría porque le iba a poner el coche a su nombre, algo que a él no le pareció bien y que finalmente no hicieron. Luego lo dejó en Manuel y fue la última ocasión en la que lo vio.

Ha indicado que ese día Jorge estaba "algo nervioso" y ha explicado que previamente, entre mayo y junio de 2019, en un viaje que hizo con el acusado hacia Gandia, éste le hizo un comentario sobre "un sitio para deshacerse de un cadáver". "Mientras pasábamos con el coche vio un sitio y me dijo lo que era pero no me acuerdo bien si era un pozo o algo. La zona por la que pasábamos sí la conocía pero yo no conseguí llevar luego a los agentes", ha manifestado.

Este testigo ha afirmado que el acusado tenía "dificultades" para relacionarse con mujeres pero en ese momento desconocía que contratara los servicios de prostitutas. "Cuando lo he leído es como si fuera otra persona", ha advertido. También ha asegurado que Jorge tenía "arranques y prontos, como coger el móvil y tirarlo contra la pared", ha descrito.

COCAÍNA Y CLIENTE

Durante el juicio también ha declarado un hombre que mantuvo relaciones sexuales con Marta Calvo la noche en que desapareció, el 6 de noviembre. Ha explicado que contactó con ella a través de una página de anuncios y quedaron sobre las 21 o 22 horas. Estuvieron juntos una hora y la joven consumió algo de cocaína. "Me dijo que luego iba con otro cliente", ha añadido.

Por otro lado, ha declarado un vecino de Marta Calvo, quien ha manifestado que en alguna ocasión mantuvo relaciones sexuales con ella y sabía que la joven consumía cocaína porque se lo contó ella y lo vio en alguna ocasión. "Le ví que tenía un problema con ello, de adicción", ha señalado.

Así mismo, ha testificado un hombre que suministraba alcohol y droga a Marta Calvo. Ha señalado que la última vez que la vio la dejó en un hotel de València junto a un hombre y a los dos o tres días le llamó su madre para preguntarle por la relación que mantenía con ella. Luego le pidió que le llevara a Manuel y así lo hizo. No supo nada más.

Por otro lado, ha declarado, también como testigo, la directora terapéutica de un centro al que acudió el acusado para rehabilitarse por el consumo de drogas entre agosto de 2017 y enero de 2018. Ha indicado que el acusado acudía al centro cada 15 días aproximadamente, aunque a veces fallaba, y ha añadido que les comentó que había empezado a consumir cocaína en Colombia con 18 años y que se había convertido en algo habitual.

Les informó en esas sesiones que no tenía pareja ni muchas relaciones sociales y se presentó un día por sorpresa en enero con dos amigos para pedir un certificado de asistencia, algo que no le dieron por no cumplir los requisitos. "No supimos nada más de él y su tratamiento, en estas circunstancias, no dio ningún resultado", ha agregado.

PLANTA DE RESIDUOS

En la sesión de este también ha testificado el director de producción de la planta de residuos Los Hornillos de Quart de Poblet --en la que supuestamente pudieron acabar los restos de Marta Calvo--, quien ha explicado el proceso de destrucción de basura. Ha indicado que siempre hay un porcentaje de bolsas de basura que no se abren.

Este testigo ha manifestado que puede darse el supuesto de que medio brazo o, incluso, la cabeza de una persona pasara desapercibida entre bolsas de basura en la planta. "Nos hemos encontrado a veces hasta cabezas de cerdo. Pero si no se abre la bolsa... Puede pasar sin que nos demos cuenta", ha dicho.