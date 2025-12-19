El Consejo Escolar de València aprueba solicitar que el 16 de marzo sea festivo por las Fallas

Archivo - Falleras durante la ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados. ARCHIVO.- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)

El Consejo Escolar Municipal de València ha acordado solicitar a la Conselleria de Educación un cuarto día festivo del calendario académico 2025-2026 en la ciudad, el lunes 16 de marzo de 2026, con motivo de las Fallas, y alargar un día más el curso, hasta el 22 de junio.

Si sale adelante esta propuesta, que está sujeta al visto bueno de la Dirección General de Centros Docentes, la comunidad educativa de València contaría con la semana completa de Fallas al enlazar con el Día de San José (19 de marzo), festivo en la ciudad.

Según informa el Ayuntamiento de València, esta propuesta de acuerdo planteada por el consistorio ha salido adelante en la sesión extraordinaria del Consejo Escolar celebrada en la tarde de este viernes "con el apoyo unánime de los representantes de las distintas entidades de padres y madres, docentes, entidades vecinales y directores de centros que forman parte del órgano".

A la reunión han asistido, con voz pero sin voto, representantes de la Interagrupación de Fallas de Valencia y del Foro Cultural La Roqueta - San Vicente Mártir, de acuerdo con el artículo 5.2 del Reglamento de Régimen Interno del Consejo Escolar Municipal de Valencia. Como entidades afectadas, han expresado ante los miembros del CEM la "importancia" de garantizar que el próximo 16 de marzo sea declarado festivo no lectivo para los escolares de la ciudad.

A partir de ahora, el Ayuntamiento dará traslado del acuerdo alcanzado en el Consejo Escolar Municipal a la Dirección General de Centros Docentes, atendiendo al artículo 9 de la Orden de 11 de junio de 1998 de la Conselleria de Educación que establece los criterios generales por los que se ha de regir el calendario escolar para todos los centros docentes de la Comunitat Valenciana.

"CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES"

Estos contemplan que "cuando concurran circunstancias excepcionales, la Dirección General de Centros Docentes podrá autorizar para un centro o localidad un calendario escolar diferente al establecido con carácter general a propuesta de la Dirección Territorial de Cultura y Educación correspondiente, previo acuerdo, en su caso, del Consejo Escolar competente". "Dichas autorizaciones no podrán suponer la disminución del número total de días lectivos del curso académico", añade la norma.

Por tanto, la propuesta que se remitirá a la autoridad autonómica contempla alargar un día más el curso escolar, hasta el 22 de junio.

Esta convocatoria se ha producido tras la polémica generada a raíz de haberse declarado lectiva esa jornada. Este martes, la asamblea de presidentes de falla tumbó el programa de festejos de las Fallas del próximo año de València planteado por la Junta Central Fallera (JCF) por no contemplarse como lectivo el 16 de marzo.

Desde distintos colectivos representantes del mundo fallero, los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de València --Compromís y PSPV--, y entidades como la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la provincia de Valencia, FAMPA-València, se ha defendido que en esa jornada no haya clase en los centros educativos de la capital valenciana y los alumnos que son falleros puedan participar en los distintos actos organizados.

El concejal de Fallas de esta ciudad y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, señalaba esta semana que se iba a trabajar para "ver cómo se puede combinar que los niños puedan el día 16 --de marzo-- atender su recogida de premios", un acto de la semana fallera que siempre se realiza esa jornada tras determinar los jurados los premios que otorgan a las fallas de cada comisión.

"NO ERA TAN DIFÍCIL"

Desde la oposición, Pere Fuset (Compromís) ha celebrado la medida y ha subrayado que "no era tan difícil, solo hacía falta sentarse a hablar, que es lo que --María José-- Catalá ha evitado hasta el último minuto". "Creemos que existía un amplio consenso al respecto, incluso dentro de la propia comunidad educativa, que había planteado alternativas que no se habían querido abordar y, en cualquier caso, pensamos que se ha perdido tiempo", ha agregado.

También ha afeado que "han tenido que pasar cuatro mociones, entre ellas una de urgencia y, sobre todo, ese plantón histórico del mundo fallero, para que la primera edil rectificara y haga lo que decía que no se podía hacer: sentarse a hablar y buscar soluciones". Con todo, la formación ha indicado que "este problema puede repetirse de cara a 2027".

Por su parte, Nuria Llopis (PSPV) ha indicado que "se podría haber hecho algo antes" y ha recordado que "llevamos meses avisadno", al mismo tiempo que ha considerado que, para el gobierno municipal (PP y Vox), es "mucho más fácil tirar balones fuera y esquivar cualquier tipo de responsabilidad".

"¿En serio han tenido que esperar a que sean las entidades y los colectivos sociales los que hayan tenido que manifestar su malestar para que este gobierno se ponga a trabajar? Es inadmisible tener un gobierno que en vez de solucionar los problemas de ciudad escurre el bulto y no asume su responsabilidad", ha sentenciado la socialista.