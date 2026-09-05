El Consell acusa a Sánchez de "traicionar" a la Comunitat y vuelve a exigir un sistema de financiación "justo"

Archivo - El consejero de Agricultura, Agua, Ganaderia y Pesca, Miguel Barrachina, durante una entrevista de Europa Press, a 5 de agosto de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha asegurado que "traición es la que perpetra todos los días --el presidente del Gobierno-- Pedro Sánchez y sus socios con la Comunitat Valenciana" y ha reclamado al PSPV que, "en lugar de utilizar esta palabra contra quienes defendemos los intereses de los valencianos, se pregunte por qué las propias comunidades autónomas gobernadas por el PSOE también han rechazado la propuesta de financiación planteada por el Gobierno".

"Traición es pactar la financiación de todos los españoles con los separatistas y de espaldas a la mayoría de las comunidades autónomas y al margen de cualquier consenso", ha señalado Barrachina, quien ha subrayado que "una financiación que afecta a todos no puede decidirse entre unos pocos ni hacerse a la medida de los intereses políticos del separatismo catalán".

Así ha replicado Barrachina al síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, quien ha acusado este sábado al Partido Popular y al 'president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de "cometer la enésima traición a los valencianos y valencianas" tras votar en contra del nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España que "contempla 3.669 millones de euros más al año" para la Comunitat Valenciana.

Ayer viernes, el jefe del Consell reiteró su rechazo a la propuesta de reforma de financiación autonómica que expone expuso el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En concreto, afirmó que ese modelo quiere "contentar a los independentistas catalanes" y no a las comunidades autónomas. Todo ello, en una jornada en la que el Ministerio de Hacienda sacó adelante su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica con los votos de la Administración General del Estado y el apoyo de Cataluña y Canarias.

En este sentido, Barrachina ha defendido en un comunicado que la Comunitat Valenciana necesita un sistema "justo, suficiente, transparente y acordado entre todas las autonomías".

El portavoz del Consell ha recordado además que "traición es que la Comunitat Valenciana siga soportando las consecuencias de una infrafinanciación que llevamos años denunciando, mientras el Gobierno de Sánchez se niega a dar una respuesta al fondo de nivelación que permitiría situarnos en condiciones de igualdad con el resto de comunidades".

CENSURA EL "ABANDONO" DE ARCADI ESPAÑA A LOS VALENCIANOS

"Y es especialmente grave que el actual ministro de Hacienda, Arcadi España, haya reclamado ese fondo cuando estaban en el Consell y ahora mire hacia otro lado abandonando a los valencianos cuando quien tiene que aprobarlo es su propio Gobierno", ha añadido.

Barrachina ha enumerado otras situaciones que demuestran el "abandono" de la Comunitat Valenciana por parte del Gobierno de España. "Traición es adeudar más de mil millones de euros a nuestra sanidad por la atención a personas desplazadas; traición es mantener cerradas dos de las cinco líneas de Cercanías de la Comunitat; y traición es que Alicante haya sido durante años la provincia peor tratada en materia de inversiones", ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que "traición es defender en Europa el catalán, el gallego y el euskera y no el valenciano; traición es traer a Alicante trenes reutilizados de Madrid con décadas de antigüedad mientras se estrenan nuevos trenes en otros territorios; traición es recortar el trasvase Tajo-Segura y traición es el retraso permanente del Corredor Mediterráneo". "Esas son las cuestiones que deberían preocupar al PSPV si realmente quiere defender a los valencianos", ha añadido.

Por último, el portavoz del Consell ha subrayado que los valencianos merecen saber "cuánto dinero recibiríamos realmente, con qué criterios, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones". "Los valencianos no queremos una cifra propagandística ni una financiación diseñada para resolver los problemas políticos de Sánchez; queremos un sistema justo, suficiente y estable que acabe con nuestra infrafinanciación. Defender eso no es traicionar a los valencianos, es defenderlos", ha concluido.