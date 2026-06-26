El Consell afea que Sánchez está escribiendo su "enciclopedia del delito" en vez de una financiación autonómica pactada

Archivo - El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, durante una rueda de prensa posterior al pleno del Consell (imagen de archivo) - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha reprochado este viernes que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como los ministros valencianos de Hacienda, Arcadi España, y Universidades, Diana Morant, están centrados "en justificar esa enciclopedia del delito que está escribiendo el gobierno socialista, más que en escribir una propuesta de financiación autonómica pactada".

Así lo ha aseverado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntado por las declaraciones del ministro de Hacienda este viernes en las que Arcadi España ha urgido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a no buscar "excusas" para no negociar el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno. Según el ministro, la negativa del Consell a dialogar sobre esta reforma se debe a que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no quiere que salga adelante y los barones 'populares' siguen este mandato: "Pérez Llorca se debe a Feijóo".

En respuesta, Miguel Barrachina ha afirmado que la financiación autonómica "se ha propuesto de manera unilateral" y "no se ha escrito ni enseñado". Además, ha reprochado que la propuesta responde a la "necesidad máxima de Pedro Sánchez, que, como sabe, tiene en su entorno familiar, político y gubernamental 94 imputados".

El portavoz del Consell ha manifestado que Sánchez "vive, por tanto, encapsulado en un mundo rodeado de personas con asuntos pendientes con la Justicia y desconectado de la realidad social española".

"Pedro Sánchez, en lugar de escribir la propuesta de financiación autonómica que no nos ha llegado, está escribiendo la antología del crimen en España. 19 delitos distintos. Han tenido que desempolvar el delito de contrabando, que muchos creíamos ya extinto, que parece ser que es la fórmula que utilizó (el expresidente del Gobierno socialista)Rodríguez Zapatero para introducir joyas millonarias sin tributar en España", ha comentado.

Barrachina ha expuesto también que el sistema de financiación autonómico "se pactó y se aprobó por la inmensísima mayoría" en etapas de gobiernos del PP, mientras que "fue Rodríguez Zapatero quien dividió en dos el Congreso de los Diputados pactando solo con separatistas y ahora Pedro Sánchez ha vuelto a hacer lo mismo", ha recriminado.

El portavoz del gobierno valenciano ha insistido en que "un sistema de financiación autonómico es de todas las autonomías" y no se puede "pactar y anunciar, además, por un político condenado por sedición de espaldas al resto de autonomías", en alusión a Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

DEPENDENCIA

Por otro lado, preguntado por si ve suficiente la dotación de más de 500 millones de euros anunciada por el Gobierno central para la dependencia en la Comunitat Valenciana, Barrachina ha señalado que "Pedro Sánchez debe a los valencianos 4.000 millones en materia de dependencia". "Dinero que sí que ha sido pagado a otras autonomías, con las cuales él tiene pactos de investidura, y no a los valencianos", ha apostillado.

Por tanto, el portavoz ha indicado que "el anuncio de algunos millones adicionales al sistema de dependencia deberá ser posterior al cumplimiento y al pago de los 4.000 millones por dependencia que ya debe a la Comunitat Valenciana".

En esta línea, ha indicado que la Comunitat Valenciana, a pesar de ser la peor financiada de España, "está atendiendo hoy a 40.000 personas dependientes nuevas más respecto al gobierno anterior y lo hace con recursos propios, mientras otras comunidades autónomas de España lo hacen con recursos del Estado hasta en un 50%".

Además, para Barrachina, "los anuncios de Sánchez suelen ser anuncios de Sánchez, en materia de dependencia y también en materia de financiación". Así, se ha vuelto a referir a la financiación autonómica para reprochar "las fallidas reuniones bilaterales de Arcadi España" con las comunidades.

El portavoz ha recordado las negativas de los gobiernos de Asturias y Castilla-La Mancha al modelo planteado. Barrachina ha destacado que, "de las quince autonomías del régimen común , tan solo una, Cataluña, que fue la que pactó", ha apoyado la propuesta del Gobierno.

Finalmente, ha vuelto a reclamar al ministro de Hacienda la aplicación "inmediata" de un fondo de nivelación mientras llega el nuevo sistema de financiación autonómica, para situar a la Comunitat Valenciana "al nivel medio de lo que el resto de españoles perciben para poder pagar sus gastos sanitarios, educativos o sociales".