El Consell afirma que los promotores en CACSA deberán ceñirse a normas "más estrictas" para no molestar a vecinos

Imagen de un festival en la Ciudad de las Artes y las Ciencias - REMITIDA LABORATORIO DE COMUNICACIÓN

ALICANTE 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha asegurado que los promotores de los eventos musicales en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de València "deberán ceñirse" al nuevo reglamento de medidas "más estrictas" planteadas por la entidad pública dependiente de la Generalitat "para que el sonido que han venido a disfrutar miles de personas no moleste a los vecinos" del entorno.

Así lo ha expuesto, en rueda de prensa tras el pleno del gobierno valenciano, después de que CACSA haya presentado un incidente de ejecución tras la reciente sentencia que ampara a los vecinos de la zona por los ruidos excesivos. En este escrito, la entidad solicita al juzgado que se pronuncie sobre la posibilidad de que puedan mantenerse en el recinto aquellas actividades musicales en las que se adopten, por parte de los promotores y la dirección de la Terraza Umbracle, "las medidas adicionales necesarias" que permitan controlar y garantizar que no se vulnera la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica.

Por su parte, la alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha abogado este viernes por "redistribuir" festivales y eventos musicales programados en CACSA "de forma equilibrada" por distintos puntos de la capital para no "descargarlos todos sobre los mismos vecinos". La primera edil considera "bien interesante" el incidente de ejecución de sentencia porque "permitirá clarificar si el juez entiende que es descartable cualquier medida correctora o que se podría celebrar algún tipo de evento musical de estas características".

En este contexto, Barrachina ha subrayado que el objetivo del Consell es "seguir facilitando todas las actividades musicales, culturales y deportivas" en CACSA, "un elemento de orgullo y referente universal", y hacerlas "compatibles con el derecho al descanso de los vecinos".

Para ello ha señalado que se debe "respetar" la ordenanza municipal de control de la sonometría, que es "una competencia compartida entre el Ayuntamiento y la Policía Autonómica" en materia de inspecciones. "Este esfuerzo compartido va a permitir que sigan habiendo eventos que nos enorgullezcan a todos con el menor número de molestias a los vecinos", ha garantizado.

Es algo que ha explicado que se hará mediante las "medidas adicionales para reducir la sonoridad" que ha planteado CACSA en su escrito entregado al tribunal. En consecuencia, ha indicado que los promotores deberán presentar en el juzgado sus proyectos de reducción de sonido en todo el entorno.

"Lógicamente, a partir de ahora todos los promotores de eventos deberán ceñirse a este reglamento más estricto para que el sonido que han venido a disfrutar miles de personas no moleste a los vecinos", ha abundado el también conseller de Agricultura.