El Consell aprobará la construcción de 80 viviendas industrializadas para los afectados por la dana en Torrent y Albal

Mazón asegura que será el primer pliego de España para esta actuación "excepcional" y "urgente"

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado que en el próximo pleno del Consell se aprobará "el primer pliego en España" para la construcción de cerca de 80 viviendas industrializadas que irán destinadas en régimen de alquiler asequible a personas afectadas por las riadas de Torrent y Albal.

El jefe del Consell ha anunciado se va a destinar 15 millones de euros de fondos propios para esta actuación "excepcional y urgente con la que ofrecemos, en el marco del Plan Vive Dana, una respuesta ágil y eficaz ante situaciones de emergencia habitacional".

Así lo ha trasladado Mazón tras mantener una reunión con la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El 'president' ha detallado que en cada municipio se ubicarán 40 de estos inmuebles en parcelas de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) e integradas en el parque público de la Generalitat "para ponerlas a disposición prioritariamente a familias damnificadas por las inundaciones en régimen de alquiler asequible".

El máximo representante del Ejecutivo valenciano ha explicado que la industrialización de vivienda pública "nos permite acortar plazos, aportar tecnologías avanzadas y ofrece una solución habitacional de calidad y sostenible".

Así, se estima el tiempo para que las viviendas estén acabadas en 15 meses, de los que dos serán para presentación de ofertas, tres del proyecto de ejecución y diez meses para la construcción y finalización de la promoción.

Por ello, Mazón ha indicado que la Generalitat va a continuar impulsando este Plan en los próximos meses para "sacar nuevas licitaciones con el objetivo de construir 250 viviendas protegidas en localidades damnificadas por las inundaciones".

El jefe del Consell ha resaltado que esta iniciativa forma parte de una estrategia "integral y transversal", con medidas fiscales, normativas y administrativas para "responder a una necesidad social y facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, familias y colectivos vulnerables".

Estas promociones en los municipios de Albal y Torrent forman parte del Plan Vive para impulsar la construcción de 10.000 viviendas protegidas en la Comunitat Valenciana durante la legislatura. La iniciativa se sustenta sobre la movilización de suelo público, con 317 municipios adheridos al convenio con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Asimismo, desde la Generalitat se subraya que hay un nuevo marco normativo de vivienda protegida que ha permitido iniciar 1.000 inmuebles en menos de un año, así como la colaboración público-privada con más de 1.600 viviendas adjudicadas y en ejecución donde han participado 30 empresas.

Entre las acciones en materia de vivienda también destaca la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), línea de avales para personas de entre 18 y 45 años o el incremento del Bono Alquiler, entre otras.

Por su parte, Amparo Folgado ha puesto en valor que Torrent haya sido uno de los municipios elegidos para poner en marcha este plan "innovador y pionero en toda España". "Hoy podemos decir que se nos ofrece una solución habitacional en un momento en el que todos sabemos que la vivienda es un recurso muy escaso y muy necesario", ha señalado la primera edil en un comunicado.

Folgado ha subrayado que esta iniciativa "no solo se dirige a quienes han perdido sus hogares por la dana, sino que también beneficiará a jóvenes que buscan acceder a un alquiler asequible en un contexto de mercado muy tensionado".

GRAN CALIDAD Y SOSTENIBLES

"Estamos hablando de viviendas industrializadas que se asemejan a lo que entendemos como viviendas de VPO en alquiler asequible, con materiales de gran calidad, sostenibles y dentro de los parámetros europeos, algo que supone una respuesta excelente para Torrent", ha subrayado.

Folgado también ha remarcado la rapidez que caracteriza este modelo de construcción, ya que "en un plazo aproximado de 15 meses podrían estar finalizadas" y el horizonte "realista es que en 2027 las llaves ya puedan estar en manos de sus nuevos inquilinos".

"Para Torrent es una gran noticia, es de agradecer que tanto el 'president' como la consellera hayan pensado en nuestro municipio para iniciar este proyecto. Vamos a poder dar una respuesta habitacional en un corto espacio de tiempo, algo que la ciudadanía de Torrent merece y necesita tras lo vivido con la dana", ha sostenido.