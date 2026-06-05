El Consell aprueba 26,7 millones en ayudas para la replantación de explotaciones agrícolas afectadas por la dana

Archivo - Daños provocados por la dana en el campo valenciano - LA UNIÓ - Archivo

VALÈNCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha aprobado este viernes un decreto para la concesión directa de ayudas de minimis destinadas a facilitar la recuperación del potencial productivo de las explotaciones agrícolas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

Según ha anunciado el portavoz del Consell y conseller de Agricultura, estas ayudas irán dirigidas a restaurar la capacidad productiva de las parcelas agrícolas gravemente dañadas, para lo que ha sido necesario esperar a que fueran restituidos otros factores productivos como el suelo o las instalaciones de riego.

Se destinarán 26,7 millones, a razón de 6.000 euros por hectárea replantada, en ayudas dirigidas a auxiliar los gastos necesarios para recuperar la capacidad productiva; es decir, replantar los cultivos que quedaron destruidos por la dana.

El decreto establece que las subvenciones se concederán en régimen de concesión directa, por razones de interés económico, social y humanitario, dadas las circunstancias excepcionales derivadas del episodio meteorológico.

La ayuda consiste en un módulo único de 6.000 euros por hectárea, independientemente del cultivo leñoso que se replante. De este modo, se otorga flexibilidad al agricultor para que modifique la orientación productiva de su explotación, si así lo desea, al tiempo que se recuperan parcelas que habían quedado inutilizadas tras la dana.

Estas prestaciones se podrán solicitar a partir de la próxima semana, una vez se publique la resolución en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), durante un plazo de dos meses. Los agricultores que sean reconocidos como beneficiarios dispondrán de un año para realizar las replantaciones, todo "con el objetivo de que no se pierda ni un solo campo de cultivo en la Comunitat Valenciana", ha subrayado Barrachina.