El Consell aprueba la Ley de Acompañamiento, la última normativa que reflejará la reforma fiscal

Mas señala que entiende pero no comparte las críticas de la oposición porque tienen "tiempo suficiente" para presentar enmiendas

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consell ha aprobado este viernes la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat para 2023, la conocida como Ley de Acompañamiento, la tercera y última normativa que reflejará la reforma fiscal que ha emprendido el gobierno valenciano.

La normativa, que salió a exposición pública hace unas semanas, incluye varias novedades, como son la gratuidad del Carnet Jove, medidas para favorecer la entrada al mercado del alquiler de viviendas vacías, un límite de 100 plazas para las residencia, o que los taxis puedan prestar servicio en otras localidades de su entorno para ayudar a frenar la despoblación.

La normativa continuará su tramitación en Les Corts durante este mes de noviembre y se aprobará en paralelo a los Presupuestos de la Generalitat durante el último pleno del año, que se celebrará previsiblemente del 20 al 22 de diciembre.

Al respecto, la vicepresidenta y portavoz, Aitana Mas, ha señalado que puede entender las críticas de la oposición por no haber aprobado esta ley junto a la de Presupuestos, pero ha recalcado que no las comparte porque esta norma "no se debatirá en pleno hasta el 21 de noviembre". Por tanto, "la oposición tienes días suficientes para leersela y realizar las aportaciones oportunas" y además el periodo de enmiendas "no se abrirá hasta pasado el 21 de noviembre y no se debatirán hasta la primera semana de diciembre".

"No estamos impidiendo a la oposición su papel de control al Consell ni tampoco incumpliendo los plazos porque esta ley no está sujeta a ninguna fecha límite y tienen tiempo suficiente para estudiarla en profundidad y realizar sus aportaciones", ha recalcado.

Mas ha descartado que la Ley de Acompañamiento quede este año "descafeinada" al haberse aprobado la reforma fiscal de 2022 por decreto ley y haberse incluido la de 2023 en la Ley de Presupuestos y ha descartado asimismo que por el momento el Consell se plantee incluir todos los aspectos fiscales en una única norma, la de Presupuestos, como realizan otras comunidades.

En ese sentido, ha explicado que la reforma fiscal de 2022 con efectos retroactivos se aprobó por decreto ley para que "todo el mundo se pusiera a trabajar lo antes posible", mientras ha defendido que la reforma fiscal de 2023 "donde tocaba que fuera era en la Ley de Presupuestos". Mas ha señalado que se estudió jurídicamente y no había ningún elemento en contra y que la decisión se adoptó para que "tramitarlo en la mayor brevedad posible".

En cualquier caso, ha insistido en que con independencia de

"donde vaya se discutirá en las Corts de igual manera y no impide de ningún modo el debate y las enmiendas que quieran presentar desde cualquier grupo". "Nos puede gustar más o menos que esté en un lugar o otro, pero todos podrán mostrar su posicionamiento político con independencia de que vaya en una ley o en otra".

Además, ha señalado que la Ley de Acompañamiento, como su nombre indica, acompaña a la Ley de Presupuestos y , por tanto, ha defendido que la reforma fiscal de 2023 "tiene sentido que vaya en la Ley troncal, en la principal que es la de Presupuestos".

LEY DE ACOMPAÑAMIENTO

La Ley de Acompañamiento fomenta, entre otras medidas, que los propietarios de viviendas deshabitadas las pongan en alquiler para facilitar el acceso a los inmuebles y establece que los derechos de tanteo y retracto se podrán ejercer sobre edificios residenciales de, como mínimo, cuatro viviendas poder responder a situaciones de emergencia habitacional en áreas con necesidades en este ámbito.

La norma también recoge la gratuidad del Carnet Jove para jóvenes de entre 14 y 30 años, al suprimirse el pago de la tasa de 7,70 euros por su expedición, con la finalidad de contribuir a aliviar la inflación en la juventud.

Asimismo, dispone que las residencias únicamente podrán tener un máximo de 100 plazas para asegurar el bienestar y la calidad de las personas residentes, y se establece que las empresas o entidades de servicios sociales que hayan sido multadas con una sanción firme no podrán acceder a contratos públicos.

Esta disposición incluye el uso de la expresión 'discapacitado' en lugar de la expresión 'minusválido' con la finalidad de evitar confusiones en el ámbito jurídico y social, y también se equipara a cónyuges los miembros de parejas de hecho cuya unión cumpla los requisitos establecidos en la ley y estén inscritos en el Registro de Uniones de Hecho.

Igualmente, se incluye a las sociedades musicales de la Comunitat Valenciana y a la pirotecnia como recursos turísticos de primer orden, con el fin de aumentar su protección, al tiempo que se ayuda a fomentar su promoción y difusión.

También posibilita a los municipios de la Comunitat Valenciana que no disponen de servicio de taxi a hacer uso de este transporte público de otros municipios colindantes, y la creación de una Agencia de Digitalización y Ciberseguridad, que tiene por objeto incrementar la efectividad mediante la concentración de competencias en el ámbito tecnológico. Del mismo modo, se establece el cambio del actual impuesto propio sobre depósito de residuos en vertederos, incineración y cogeneración en un impuesto cedido y su correspondiente cambio de tributación.

Por otro lado, la Ley de Medidas Fiscales introduce las dotaciones necesarias para que un área industrial pueda obtener la clasificación de avanzada. Así se incluyen, entre otros requisitos, la inclusión de instalaciones para la práctica deportiva, centro de educación infantil o ludoteca infantil; servicio de salud y servicio de prevención de riesgos laborales o la instalación de oficinas bancarias.