El Consell aprueba la OEP de FGV de 2025 que permitirá contratar a 172 personas en Metrovalencia y TRAM

VALÈNCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha aprobado este viernes la Oferta de Empleo Público de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), correspondiente al ejercicio 2025, que cuenta con un total de 172 plazas, de las cuales 142 pertenecen a Metrovalencia y 30 a TRAM d'Alacant. De ellos, 81 son de maquinistas.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente segundo de la Generalitat, José Díez, en la rueda de prensa posterior al pleno, donde ha subrayado que "existe una gran necesidad en materia de maquinistas" en FGV --ha apuntado que se trata del turno libre ya que la promoción interna va por otro cauce-- y ha recalcado que la OEP correspondiente a 2024 "únicamente contemplaba 15 plazas de turno libre". Por tanto, "estamos ante una convocatoria muy relevante en lo que se refiere a los últimos años", ha indicado.

La oferta incluye una plaza para médico o médica en Alicante, una de enfermero o enfermera para Alicante, dos contramaestres de taller en Valencia, cuatro jefes de equipo de taller, 13 oficiales de oficio de taller en Valencia, cuatro oficiales principales de líneas tranviarias, 12 reguladores o reguladoras de Puesto de Mando de València, un regulador o reguladora de Puesto de Mando de Alicante, 62 maquinistas de Valencia, 19 maquinistas de Alicante, 13 jefes o jefas de Circulación de Valencia, seis jefes o jefas de Circulación de Alicante, 16 agentes de intervención en Valencia, un agente de intervención en Alicante, 16 agentes de estaciones en Valencia y un encargado o encargada de subestaciones y telemandos en Alicante.

En esta convocatoria reserva un 10 por ciento de los puestos a personas con discapacidad o diversidad funcional (artículo 64 Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana) en las plazas de agentes de estaciones de València (diez) y de agentes de intervención (siete), por lo que 17 puestos de trabajo previstos en la OEP cumplirán con esta normativa.

A su vez, se contemplarán las medidas y previsiones de adaptación y accesibilidad necesarias para que las personas con diversidad funcional puedan realizar las pruebas que se establezcan en condiciones acordes con su situación y en términos de igualdad con el resto de personas aspirantes, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En esta OEP se tomarán "las medidas necesarias para hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres, de conformidad con las previsiones de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres". La oferta fue negociada con las organizaciones sindicales con representación en los Comités Provinciales de Empresa de FGV el pasdo mes de diciembre de 2025.