El Consell aprueba la urgente ejecución de obras de reparación de carreteras afectadas por la dana en Alfafar y Aldaia

VALÈNCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha aprobado este viernes la "urgente ejecución" de obras de reparación de infraestructuras viarias dañadas por la dana del 29 de octubre en Alfafar y Aldaia, que afectan a las comunicaciones y al normal funcionamiento de los servicios públicos.

Ante la urgencia de la reconstrucción de las infraestructuras viarias afectadas y la imposibilidad de asumir el coste por las corporaciones locales, el Ayuntamiento de Aldaia ha solicitado a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio la urgente ejecución de las obras necesarias para la reparación del viario auxiliar y estructura de acceso al centro comercial Bonaire, desde la CV-410 (puente acceso norte).

En la misma línea, el Ayuntamiento de Alfafar ha solicitado a la Conselleria la ejecución urgente de las obras para reparar la vía urbana CV-4126, que es el eje vertebrador de la conexión entre la V-31 (pista de Silla) y la CV-400, mediante el paso superior sobre las vías del ferrocarril, en Alfafar.

Esta infraestructura ha quedado "muy deteriorada" como consecuencia de su uso durante la emergencia provocada por las riadas y ha sufrido daños por el paso de maquinaria pesada empleada en los trabajos de extracción, recogida y transporte de residuos, lodos y enseres.

Al ser la única salida en superficie de evacuación de la población (accesos Sureste-Este), es necesaria su reparación con la mayor celeridad.

Las corporaciones locales de estos dos municipios pondrán a disposición de la Generalitat, en caso de ser necesario, los terrenos que requiera la ejecución de las obras necesarias para su reparación.