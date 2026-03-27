El Consell atribuye a una "mala interpretación" las palabras de Camarero y defiende que trasladaban un "hecho objetivo"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (d), la vicepresidenta primera y consejera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero (c), durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 26 de marzo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

ALICANTE 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Consell y conseller de Presidencia, José Díez, ha atribuido a una "mala interpretación" las palabras de la vicepresidenta primera y consellera de Igualdad, Susana Camarero, en pleno de Les Corts de este jueves en las que aseguró que el Gobierno de España está "lleno de prostitutas", y ha argumentado que quedó "manifiestamente claro" que quería trasladar el "hecho objetivo" y "conocido por todos" de que se han destinado "recursos económicos de miembros del Gobierno para el pago de prostitución".

Así lo ha manifestado, a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes, celebrado en Sant Vicent del Raspeig (Alicante), después de que el PSPV exigiera la dimisión de Camarero por estas declaraciones. La dirigente 'popular' subrayó posteriormente que se trató de un "lapsus corregido inmediatamente", pidió disculpas y acusó a los socialistas de "manipular" su intervención.

Díez ha avanzado que sobre este asunto iba a ser "muy gráfico": "Me habrán visto en las imágenes que, repetidamente, se han estado publicando desde ayer. Yo estaba sentado justo al lado de la vicepresidenta primera y le puedo garantizar que ni yo ni nadie del resto del hemiciclo en ningún momento hubiera hecho una mala interpretación de las palabras que dijo la vicepresidenta".

De hecho, ha sostenido que, en caso contrario, "la reacción de la bancada de enfrente --PSPV y Compromís-- hubiera sido ipso facto plantear ahí cualquier tipo de protesta manifiesta", pero "no fue así" porque, "en el contexto de la intervención de un minuto" de Camarero, quedó "manifiestamente claro que lo que venía a trasladar era un hecho objetivo, conocido por todos, y es que pues se han destinado recursos económicos de miembros del Gobierno de España para el pago de prostitución".

Camarero (PP) pronunció esas palabras durante una de las réplicas a los grupos de la oposición en la sesión de control de este jueves al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a raíz de las críticas por el acceso de la pareja del también líder del PPCV a una plaza de funcionaria en la Diputació de València mediante comisión de servicio. Los síndics de PSPV y Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví, aseguraron que este puesto estaba hecho "a medida" de la pareja de Llorca y han tachado al 'president' de "jeta".

Tras acusar al PSPV de querer "rasgarse las vestiduras por una comisión de servicio" y aludir a la prostitución, la consellera de Igualdad ha añadido dirigiéndose a la bancada socialista: "¿Saben qué es lo que pasa? Que ustedes quieren que las mujeres del Partido Popular estemos en las cavernas y en nuestra casa, por eso nos insultan. Ustedes son unos retrógrados, además de una oposición inútil".

Varios dirigentes socialistas salieron en redes sociales a censurar las declaraciones de Camarero y reclamaron su dimisión. El primero de ellos fue el síndic en Les Corts, José Muñoz, que denunció con un vídeo de tres segundos de las palabras de Camarero que la "consellera de Igualdad de Pérez Llorca llama prostitutas a todas las mujeres que forman parte del Gobierno de España". Dicho esto, exigió la "dimisión inmediata" de la dirigente 'popular'.