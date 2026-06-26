El Consell aprueba actualizaciones en los convenios para la intermodal de Fuente de San Luis y el canal de acceso

VALÈNCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El Consell ha aprobado este viernes una adenda al convenio para el desarrollo de la Terminal Intermodal y Logística de València-Fuente de San Luis y un reajuste de anualidades del convenio suscrito entre la Generalitat, el Ayuntamiento de València y ADIF-AV para la ejecución de la Fase 3 del canal de acceso ferroviario a València.

Por un lado, se ha autorizado la suscripción de la adenda al convenio entre la Generalitat, la Administración General del Estado, el Ayuntamiento de València, ADIF, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de València (APV) para el desarrollo de la intermodal Fuente de San Luis, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea.

La nueva adenda adapta el convenio original y la primera adenda suscrita en 2023 a la actual denominación de las administraciones firmantes, revisa las obligaciones asumidas por las partes y actualiza la financiación de las actuaciones de acuerdo con las previsiones vigentes para la puesta en funcionamiento de la Fase I de la terminal, según ha explicado la Generalitat.

Se incrementa la aportación de ADIF, que pasa de 35 millones de euros a 37,4 millones, y la de la Autoridad Portuaria de València, que pasa de 16 millones a 17,52 millones. Por parte de la Generalitat, no se introducen nuevas obligaciones y se mantiene la aportación de los terrenos expropiados destinados al desarrollo de la terminal, con una superficie de 384.293 metros cuadrados y una valoración de 19,34 millones de euros.

Asimismo, la modificación determina la fórmula que se considera más adecuada para la gestión colegiada de la terminal por parte de ADIF y la Autoridad Portuaria de València en el ámbito operacional de la infraestructura.

El convenio suscrito en 2019 estableció el marco de cooperación entre las distintas administraciones y entidades implicadas para la construcción de la Terminal Intermodal y Logística de València-Fuente de San Luis, así como para la realización de las aportaciones de suelo y financiación necesarias para su desarrollo, vinculado a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de València y a Mercavalència.

En 2023 se aprobó una primera adenda mediante la que se prorrogó la vigencia del convenio hasta mayo de 2027, se actualizaron las denominaciones de las administraciones firmantes, se revisaron los importes de financiación conforme a los proyectos aprobados y a las obras ejecutadas y se reordenaron las aportaciones de terrenos de acuerdo con la titularidad de las parcelas.

Además, la adenda contempla el impulso de un órgano interadministrativo de cooperación para la supervisión y el control de la gestión de la terminal, cuyo proceso de formalización deberá iniciarse antes de la finalización de la vigencia del convenio.

La formalización de esta segunda adenda no supone compromisos económicos adicionales para la Generalitat distintos de los ya previstos en el convenio y en la primera adenda, ni implica modificaciones en los créditos presupuestarios vigentes.

CANAL DE ACCESO

El pleno del Consell también ha procedido este viernes, a propuesta de la Conselleria de Economía y Hacienda, al reajuste de las anualidades del convenio suscrito entre la Generalitat, el Ayuntamiento de València y Adif para realizar las obras de la fase 3 del canal de acceso de València, que incluyen .

La Generalitat aporta el 25% de la inversión total del proyecto, con 132,9 millones de euros distribuidos en seis anualidades, dentro de una inversión global de 531,6 millones de euros.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha explicado que el reajuste pretende "adaptar la aportación de la Generalitat Valenciana al ritmo de las actuaciones" y responde a "la pasmosa lentitud del Gobierno de España a la hora de avanzar en las infraestructuras ferroviarias en la Comunitat Valenciana en este ámbito, en el del Corredor Mediterráneo y las infraestructuras que atañen a la ciudad de València, como también en el ámbito de Cercanías". En ese sentido, Barrachina ha criticado que "actualmente siguen cerradas dos de las seis líneas de Cercanías de Valencia".

En concreto, se reajustan las anualidades del convenio suscrito en julio de 2022, de la Generalitat, con el Ayuntamiento de València y a Adif para la realización de las obras de la fase 3 del canal de acceso del ferrocarril a València. La aportación de la Generalitat es un 25 % y asciende a 132 millones de euros.

Se trata, ha destacado el portavoz, de una actuación "fundamental para la mejora de las infraestructuras ferroviarias en València y su adecuación urbana", que incluye el soterramiento de las vías de acceso a las estaciones Valencia Norte y Joaquín Sorolla, la remodelación de la estación Joaquín Sorolla y la ampliación del aparcamiento, la realización de instalaciones de protección civil y seguridad en los túneles de acceso a València y las adecuaciones de ancho en los túneles.

Barrachina ha urgido al Gobierno a que "se cumplan las inversiones, tanto en el plan ya concluido de Cercanías con una ejecución tan solo del 38% de lo inicialmente previsto, como en la alta velocidad y el soterramiento y las actuaciones de València ciudad".