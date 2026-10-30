El Consell autoriza un convenio para potenciar la presencia de la Orquestra de la Comunitat Valenciana en Madrid

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y el Palau de les Arts Reina Sofía para la realización de una serie de conciertos de la Orquestra de la Comunitat Valenciana en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

Este acuerdo tiene como finalidad la colaboración entre ambas instituciones culturales y la ampliación de la proyección artística de la Orquestra de la Comunitat Valenciana fuera del territorio autonómico, mediante la programación de actuaciones en uno de los principales escenarios sinfónicos de España, según ha explicado la administración.

El convenio contempla un gasto máximo de 157.122 euros y prevé unos ingresos correspondientes al 80 % de la recaudación neta de taquilla, estimados en 106.821 euros.

Para garantizar el correcto desarrollo de las actuaciones previstas, se constituirá una comisión de seguimiento integrada por la persona titular de la dirección y la dirección adjunta del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), así como por el director artístico de Les Arts y la persona adjunta a la dirección en el ámbito artístico.

La vigencia del convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027.