El Consell autoriza un trasvase de 603.000 euros a Les Arts tras detectarse filtraciones de agua en la Martín y Soler

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VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha dado luz verde a una transferencia de crédito de 603.000 euros, como consecuencia de la detección, tras la realización de las actuaciones de mantenimiento ordinario del edificio del Palau de les Arts de València, de filtraciones de agua en la Sala Martín y Soler.

Así figura en el acuerdo de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración que publica este martes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

En concreto, explica que el trasvase de fondos se efectúa del capítulo II al capítulo VII en el programa presupuestario 453A00 de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, por un importe de 603.000,00 euros, así como la modificación del presupuesto de la Fundación de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofía (expediente 09.059/26).

El texto oficial, consultado por Europa Press, señala que en la Ley de presupuestos de la Generalitat para el 2026 figura en el anexo de transferencias y subvenciones del programa presupuestario 453A00, Promoción y actividad cultural y escénica, la línea de transferencia a fundaciones de la Generalitat F0005, del capítulo VII, denominada 'Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofía', con la finalidad de financiar los gastos de funcionamiento e inversiones de la fundación y sus actividades, por un importe de 1.700.000,00 euros.

Añade que, por parte de la entidad cultural, se plantea la necesidad de incrementar la dotación del capítulo VII, por un importe de 603.000,00 euros, debido a la aparición de filtraciones de agua en la Sala Martín y Soler.

OBRAS EXTRAORDINARIAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Esta circunstancia, exponen desde el ejecutivo autonómico, "hace necesaria la ejecución de obras extraordinarias de impermeabilización de dicha sala, no contempladas inicialmente en el presupuesto de la Fundación".

Con el objeto de acometer las inversiones necesarias en el teatro de ópera, la Conselleria de Cultura propone la transferencia de disponibilidades existentes en el capítulo II del programa presupuestario 453A00, correspondiente a Promoción y actividad cultural y escénica, por un importe de 603.000,00 euros, créditos que "no están afectos a compromiso de gasto, ni vinculados a financiación condicionada y no tienen incidencia en los objetivos del programa afectado".

En este escenario, se aprueba autorizar un incremento de crédito, en el presupuesto de gastos, en la aplicación presupuestaria G01090501GE00000G.453A00.74101 F000500000, por un importe de 603.000,00 euros, que permite el incremento de la línea de transferencia a fundaciones de la Generalitat.

NO AFECTARÁ A LA PROGRAMACIÓN

Fuentes de la entidad cultural han señalado a Europa Press que el proyecto de ejecución de esta intervención contempla la "no interferencia con la programación".

Cabe recordar que, además de la agenda propia de Les Arts, la Sala Martín y Soler acoge parte de la programación prevista en el Teatre Principal de València, cerrado por motivos de seguridad.