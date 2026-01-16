El Consell cesa a Alberto Javier Martín como director general de Coordinación de los SPEIS y nombra a Andrés Balfagó

Archivo - Alberto Javier Martín Moratilla - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha aprobado este viernes el cese de Alberto Javier Martín Moratilla como director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y ha nombrado en su lugar a Andrés Balfagó Monteagudo.

Así lo ha informado el portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en rueda de prensa tras la reunión del pleno del Gobierno valenciano, en la que ha detallado que el cese se produce a petición propia.

Barrachina ha agradecido a Martín Moratilla "los servicios prestados" y ha indicado que en su lugar se ha procedido al nombramiento de Andrés Balfagó Monteagudo, hasta la fecha responsable en el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, organismo del que ha sido también jefe de Operaciones. "Un hombre de una dilatada y exitosa carrera como bombero", ha destacado.

El Consell aprobó a finales del pasado junio la creación de la nueva dirección general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) con el fin de "reforzar" la estructura de la Conselleria de Emergencias e Interior y situó al frente a Martín Moratilla, que hasta momentos antes ejercía como director general de Emergencias y Extinción de Incendios.