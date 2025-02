El Consell cifra en un 18% la superficie de los municipios afectados por la dana donde se suspenden planes urbanísticos

VALÈNCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva cartografía elaborada por la Generalitat de las zonas inundadas por la dana arroja una superficie afectada del 18,56 por ciento en los municipios afectados, en la que no se permitirá la tramitación de nuevos planes urbanísticos.

Así lo ha explicado este miércoles el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, con motivo de la presentación del mapa cartográfico, que concreta el ámbito de aplicación de las restricciones establecidas en el decreto ley 20/2024, de 30 de diciembre, del Consell, de medidas urbanísticas urgentes para favorecer las tareas de reconstrucción.

El conseller ha señalado que esta cartografía determina el "ámbito de influencia que ha tenido la riada" de cara a "tomar decisiones relativas a la ordenación del territorio" y se suma a la cartografía sobre zonas inundables del Patricova --el plan de acción territorial sobre riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana-- y del Ministerio.

Martínez Mus ha destacado que la cartografía arroja cerca de un 80% del territorio en los municipios" que no quedó inundado y en el que sí se puede "actuar con tranquilidad", y un 18,56% de superficie "donde no se va a poder prácticamente actuar", aunque cada caso se deberá analizar con los ayuntamientos. "Esta cartografía y la normativa urbanística lo que viene es a marcar el marco de actuación en el que los ayuntamientos se pueden o no mover", ha puntualizado.

Martínez Mus ha explicado que, con la aprobación del decreto ley del 30 de diciembre --que suspendió los procedimientos urbanísticos en suelo rural inundable hasta que la Confederación Hidrográfica no presente un plan de infraestructuras hidráulicas--, el Consell estableció "una paralización total de cualquier tipo de licencias" para "mirar en qué situación estamos". Con la nueca cartografía presentada, quedan delimitadas estas zonas que se incluirán en la normativa en vigor que está siendo tramitada como proyecto de ley.

Las conclusiones extraídas revelan que la mancha de inundación en el río Magro coincide con lo previsto en el Patricova, mientras que en los barrancos Poyo, Saleta y Picassent la extensión de la inundación es mayor que en cartografías vigentes. Por su parte, en el río Turia, la comparación con cartografías oficiales muestra disparidades significativas debido a la intensa lluvia en municipios específicos.

Con estos resultados, el conseller ha explicado que, aunque la cartografía dana es descriptiva, "se ha clasificado el territorio afectado por las inundaciones en tres franjas que determinarán el tratamiento urbanístico de cada zona".

La primera de ella la constituyen los Suelos Inundables en la cartografía Patricova y en la cartografía del Ministerio; la segunda, Suelos No Inundables en ambas cartografías, pero situados dentro de la delimitación de la huella de zona inundada por la cartografía DANA y, en tercer lugar, los suelos que no se incluyen en las dos categorías anteriores. "Con estas actuaciones previstas, el porcentaje de suelo del total de municipios afectados es del 18,57 %", ha incidido el titular de Territorio.

SEGUIRÁ REIVINDICANDO LAS OBRAS HIDRÁULICAS

Martínez Mus ha señalado que esta medida "para nada va a suponer una relajación en la reivindicación de cada una de las obras que están pendientes de encauzamiento por parte del Ministerio", que si antes "eran básicas", ahora "son urgentes" y que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "ha estado obviando durante todo este tiempo con mil excusas y con cero euros de destino".

En este punto, ha criticado cómo la CHJ "ha respondido en peores momentos de la crisis, ocultando información". Según el conseller, "hoy se ha demostrado una vez más lo que decíamos desde el principio, que no nos dieron esa información, que no se podía actuar con la información que se disponía en ese momento".

Ha aseverado que "toda la gente que ha estado contando un relato totalmente basado en falsedades tiene hoy que rectificar y tiene que asumir cuál era la realidad y es que no se disponía de información el día 29 sobre el barranco del Poyo, por tanto no se podían tomar decisiones sobre una información de la que no se disponía".