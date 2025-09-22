El Consell confirma que el Palau de la Generalitat acogerá el acto de entrega de distinciones del 9 d'Octubre

Archivo - La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, interviene durante el acto institucional del 9 d'Octubre, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha asegurado que el acto institucional de entrega de las distinciones que concede el gobierno autonómico por el 9 d'Octubre se celebrará en el Palau de la Generalitat, por lo que ha negado que se vaya a producir "ningún cambio" de ubicación en esta ocasión, al tiempo que ha afirmado que el jefe del Consell, Carlos Mazón, "siempre ha estado presente" en la procesión cívica en las calles de València, por lo que en este momento "no hay nada para prever lo contrario", en la primera celebración del Dia de la Comunitat Valenciana tras la dana del 29O.

"No vamos a entrar en bulos ni en especulaciones sobre la posibilidad ni de cambio de la ubicación y de la presencia del presidente. Normalidad sobre ambos aspectos", ha sostenido Camarero en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por los actos con motivo del Día de la Comunitat Valenciana.

En cualquier caso, Susana Camarero ha señalado que este 9 d'Octubre "no puede ser una celebración cualquiera" tras la riada, puesto que "va a ser un año y está siendo un año excepcional tras la tragedia de la dana y tras la respuesta solidaria del pueblo valenciano". "Pero también del conjunto del pueblo español y esto merece ser tenido en cuenta el día de todos los valencianos", ha recalcado.

A su juicio, "los valencianos, los castellonenses y los alicantinos merecen el mejor acto posible". Por lo tanto, ha indicado que en este momento se está trabajando para que en "esta ocasión y de forma especial en el diseño del acto queden visibles esos reconocimientos a personas, a organizaciones, a entidades, a empresas, a instituciones fundamentales tanto en la emergencia como en la reconstrucción" tras la dana.

Respecto a la ubicación del acto de entrega de las distinciones que otorga la Generalitat, pese a que "ha habido determinados comentarios al respecto", ha asegurado que el mismo "siempre se ha celebrado en el Palau de la Generalitat y ese es el sitio que se está barajando". "En principio, no tengo ninguna novedad que informarles", ha agregado.