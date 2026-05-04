El Consell crea la mesa permanente con asociaciones afectadas por la dana y mantiene "mano tendida" para que todas estén

Generalitat constituye la mesa permanente con asociaciones afectadas por la dana y acuerda una sesión sobre emergencias - GVA

VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha constituido este lunes la mesa permanente de trabajo con las asociaciones afectadas por la dana, un foro técnico que nace "con el objetivo prioritario de dar voz directa a las víctimas de la riada del 29 de octubre de 2024 y hacerles partícipes de las políticas públicas de recuperación y reconstrucción". Además, ha reiterado que mantiene "la mano tendida para que cualquier asociación pueda participar cuando así lo considere conveniente", tras el rechazo de las dos mayoritarias.

En la primera reunión han participado, entre otras, Acción Social por Chiva, Red de Rescate y Salvaguarda del Patrimonio en Emergencias (Respaem), Asociación Damnificados por la Dana Alfafar/Horta Sur, Plataforma de Apoyo Psicológico en Catástrofes Germanor, Asociación Afectados Aldaia, Agrupación Ciudadana Tots a una Veu, Asociación Birdana, Estem Solidarios en Acción Dana, detalla la administración autonómica.

El pasado sábado, las dos principales asociaciones de víctimas (Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre de 2024 y Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O), con la adhesión de los Comités locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), hicieron público que declinaban la invitación para participar en el encuentro, al considerar que el orden del día "no responde a las necesidades reales y urgentes" de los afectados por la dana.

Ante esta situación, el comisionado de la Generalitat para la recuperación, Raúl Mérida, ha insistido, como ya dijo este domingo, en que "se mantiene la mano tendida para que cualquier asociación pueda participar en esta mesa de trabajo cuando así lo considere conveniente. Queremos tener abierta una vía de comunicación estable para atender sus demandas".

El comisionado y la directora general de Atención a las Víctimas y a los Afectados, Amparo Clemente, han asistido a la primera reunión de este órgano, que ha contado con la participación de más de media docena de asociaciones. Según Mérida, la creación de esta mesa técnica responde a" la necesidad de que los procesos de reparación, recuperación y reconstrucción se construyan de forma compartida con quienes han sufrido en primera persona las consecuencias de la catástrofe".

"Desde el Consell queremos situar a esas personas en el centro de la acción pública y para ello vamos a canalizar de forma ordenada, continua y eficaz sus necesidades, propuestas y prioridades, con el objetivo de diseñar políticas públicas más ajustadas a la realidad y más beneficiosas para todos", ha apuntado el comisionado.

La mesa se ha concebido como "un espacio de diálogo y colaboración estable en el medio y largo plazo". El objetivo de la Generalitat es que las reuniones se celebren de forma ordinaria con una periodicidad trimestral y de forma extraordinaria cuando lo soliciten la mayoría de sus miembros.

PRÓXIMA SESIÓN SOBRE EMERGENCIAS

Cada reunión de la mesa se centrará de forma monográfica en un tema específico: ayudas, atención psicológica, infraestructuras, reconstrucción comunitaria o cualquier otro que propongan las asociaciones, con la intención de trabajar estos temas desde una perspectiva sectorial. Por acuerdo de las asociaciones, en la próxima reunión se tratarán cuestiones relacionadas con las emergencias, un encuentro al que asistirá el personal técnico responsable del área competente.

La mesa tendrá carácter consultivo y entre sus objetivos específicos figuran la identificación de las necesidades prioritarias y emergentes, la formulación de propuestas de mejora consensuadas sobre políticas públicas y el seguimiento de las medidas adoptadas. También servirá como "canal estable de comunicación" entre la administración y las asociaciones.

"La constitución de este órgano supone un paso decisivo para garantizar que la reconstrucción tras la dana se lleve a cabo con las víctimas, desde las víctimas y para las víctimas, reconociendo su papel como interlocutores legítimos y protagonistas del proceso de recuperación colectiva en el que está inmersa la sociedad valenciana", ha asegurado Mérida.