El Consell critica que el cierre de las nucleares es una "traición de PSOE y Compromís a la Comunitat Valenciana"

VALÈNCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha aseverado que el rechazo a prorrogar el calendario de cierre de las centrales nucleares supone un "golpe a la soberanía energética" y "una traición del PSOE y sus socios de Compromís a la Comunitat Valenciana".

Así lo ha señalado, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, después de que el Pleno de la Cámara Baja haya tumbado la enmienda del PP al Protecto de Ley de Movilidad Sostenible para suprimir la fecha de cese de la explotación de centrales nucleares como la de Cofrentes (Valencia).

Marián Cano ha afirmado que no prorrogar la actividad de las centrales "afectará directamente a Cofrentes, su comarca y a decenas de miles de puestos de trabajo".

A su juicio, "De nuevo se confirma que los socialistas y sus socios anteponen la ideología a la necesidad, ignorando el impacto que tendrá sobre la Comunitat y creando un nuevo agravio sin tener en cuenta las consecuencias", ha agregado.

En términos similares, el portavoz de industria del GPP, Salvador Aguilella, ha señalado que "la insistencia del Gobierno en cerrar las nucleares pone en riesgo miles de empleos, la seguridad energética y precios competitivos para familias y empresas"

Aguilella ha reprochado que "el voto del PSOE y Compromís en el Congreso a favor del cierre de la central nuclear condena a Cofrentes y su comarca".

El diputado 'popular' ha señalado que "el perjuicio que va a infringir el Gobierno de Sánchez, con sus socios de Compromís, a Cofrentes y su comarca es tremendo. Su obcecación por el cierre nuclear les lleva a desoír a los ciudadanos, a las empresas, los sindicatos, los ayuntamientos, Europa van contracorriente y al final, con la abstención de Junts, han tumbado la propuesta del Partido Popular que buscaba evitar el cierre de las centrales nucleares de Cofrentes, Almaraz y Ascó I".

Según Aguilella, "España es el único país del mundo que, teniendo nucleares a mitad de su vida útil, decide cerrarlas sin alternativa viable". "Necesitamos una hoja de ruta realista que, desde la neutralidad tecnológica y el crecimiento en energías renovables, garantice una energía limpia, barata, segura y estable", ha continuado.

Para Aguilella, "las decisiones basadas solo en ideología provocan apagones, paro y pobreza. Estamos ante un suicidio energético que el PP quiere evitar prorrogando la energía nuclear como complemento indispensable a las renovables. Estamos a favor de los valencianos, de Cofrentes, de asegurar un suministro eléctrico estable, de reducir la factura de la luz y contribuir activamente a la reducción de emisiones de CO2. El cierre supondrá una mayor dependencia del gas, más emisiones, y más costes para todos".