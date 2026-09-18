El Consell declara BIC Inmaterial el sistema constructivo de la plaza de toros de Algemesí

Montaje de la plaza de toros de Algemesí, en imagen de archivo - MASQUEINGENIEROS

ALICANTE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Inmaterial, el sistema constructivo de la plaza de toros de Algemesí (Valencia).

Así lo ha informado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, celebrado en Alicante, y en la que ha asegurado que el Gobierno valenciano está "muy orgulloso" de que la Comunitat Valenciana "sea el lugar del mundo con mayor número de celebraciones históricas y tradicionales de bous al carrer'".

El conseller ha destacado el sistema constructivo "tan peculiar, tan singular e histórico" de la plaza de toros de Algemesí, declarada BIC Inmaterial tras una iniciativa promovida por el propio Ayuntamiento, al que ha felicitado, y que cuenta con informe favorable del Consell Valencià de Cultura y también de la Universitat de València.

"El Gobierno valenciano está muy orgulloso de que la Comunitat Valenciana sea el lugar del mundo con mayor número de celebraciones históricas y tradicionales de 'bous al carrer'. Estamos orgullosos de aquellos que mantienen la tradición de sus padres y también de nuestros ganaderos que lo hacen posible", ha expresado.

El decreto del Consell tiene por objeto "la protección del conjunto de conocimientos, técnicas y prácticas asociadas a la construcción de esta plaza de toros efímera", que se monta anualmente en la Plaza Mayor de la localidad para la celebración de la feria de novillos.

El coso taurino adopta su configuración actual desde 1943, cuando fue diseñada por el arquitecto Joan Segura de Lago. Está dividida en 29 gradas y forma un cuadrilátero cuyos lados se disponen de manera paralela a las fachadas de los edificios que delimitan la Plaza Mayor.

Con esta declaración, la Generalitat garantiza las medidas necesarias para su protección, conservación, documentación y transmisión de los conocimientos vinculados a este sistema constructivo tradicional, considerado un elemento singular del patrimonio cultural valenciano.

Barrachina ha destacado que los vecinos y cadafaleros levantan "de forma manual y admirable" cada año la plaza durante la Semana de Bous. "Son más de 2.000 piezas que, con técnicas tradicionales transmitidas de generación tras generación, nos honran con la construcción artesanal de esta plaza", ha dicho, para felicitar a todos los implicados en el proceso.