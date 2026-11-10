El Consell defenderá la ley de acompañamiento ante el TC: "Lo que Sánchez no gana con votos quiere ganarlo con recursos"

Archivo - El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y portavoz del Consell, Miguel Barrachina, durante una entrevista con Europa Press - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha acusado al presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, de "hipocresía" por la decisión del Consejo de Ministros de este martes de llevar al Tribunal Constitucional (TC) la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026 por contradecir "condiciones básicas como la igualdad entre personas", al incluir el principio de 'prioridad nacional' en el acceso a la vivienda o en prestaciones sociales.

En un comunicado, Barrachina ha avanzado que la Generalitat defenderá la ley ante el Constitucional "con todos los argumentos jurídicos". "Sánchez no recurre una ley, ataca a los valencianos. Recurre lo que han decidido sus representantes en Les Corts. Perdió la Comunitat Valenciana en las urnas y ahora quiere gobernarla desde los tribunales. Lo que no gana con votos lo intenta ganar con recursos", ha aseverado.

De los 200 artículos de la norma --aprobada por PP y Vox en Les Corts a finales de julio--, el Gobierno quiere impugnar 20, entre ellos el principio de 'prioridad nacional' en el acceso a vivienda y prestaciones sociales, así como los que establecen como prioridad la reagrupación familiar de los menores de edad tutelados, la prohibición del uso de burka o niqab en espacios públicos y algunos que tienen que ver con la igualdad de personas LGTBI en el ámbito educativo o con la "protección del derecho a la vida de los no nacidos".

Tras anunciarse este recurso, Barrachina ha recordado que es la segunda ley de acompañamiento de la Generalitat que el Gobierno lleva al TC "en apenas nueve meses", después del recurso que el Consejo de Ministros acordó el pasado 24 de febrero contra la Ley 5/2025. "Una vez puede ser un error. Dos veces en nueve meses es una estrategia. Cada vez que los valencianos deciden algo que no le gusta, Sánchez manda a sus abogados", ha denunciado.

"Es hipocresía de manual. El mismo Gobierno que amnistió a quienes quisieron romper España se pone ahora la toga de constitucionalista para recurrir una ley valenciana. A los independentistas les perdona todo; a los valencianos nos lleva a juicio. Para Sánchez, la Constitución es un traje a medida: se la pone cuando le conviene y se la quita cuando le estorba", ha subrayado.

"ARRAIGO REAL, DURADERO Y VERIFICABLE"

El también conseller de Agricultura ha puesto el foco en Gandia (Valencia), la ciudad de la ministra de Ciencia y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant: "Morant quiere tumbar el arraigo real y verificable, y en su propia ciudad hay 1.386 viviendas con más de seis personas empadronadas, 148 más que hace un año. En 2025 la Policía Nacional ya detuvo a cinco personas por empadronamientos irregulares en ese ayuntamiento. Y el problema, según Sánchez, es que nosotros pidamos que el arraigo se pueda comprobar".

"Por eso pedimos arraigo real, duradero y verificable: porque el padrón se puede inflar y las ayudas tienen que llegar a quien de verdad vive, trabaja y contribuye aquí. Pedir arraigo no es discriminar: es justicia con quien cumple. Morant no viene a defender ni a Gandia ni a la Comunitat Valenciana; viene a defender a Ferraz", ha añadido.

Además, Barrachina ha contrapuesto la "rapidez" del Gobierno para recurrir leyes valencianas con su "incapacidad" para aprobar Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que siguen prorrogados los de 2023: "Sánchez no tiene cuentas, pero sí cuentas pendientes con los valencianos. No es capaz de aprobar unos presupuestos en toda la legislatura, pero nunca le faltan abogados para recurrir a la Comunitat Valenciana. No tiene tiempo para arreglar nuestra financiación, pero le sobra para pleitear contra nosotros".

"Es un gobierno agotado, acorralado y sin proyecto, que ya solo sabe hacer una cosa: atacar a quien no se le arrodilla. Y los valencianos no nos arrodillamos ante nadie, y menos ante Ferraz", ha dicho.

Y ha concluido con un mensaje directo al presidente del Gobierno: "Los valencianos no necesitamos permiso de Sánchez para gobernarnos. Vamos a defender nuestras leyes, nuestras competencias y nuestro autogobierno en Les Corts, en los tribunales y en la calle. Y que Sánchez no se equivoque: cada vez que ataca a la Comunitat Valenciana, los valencianos toman nota".