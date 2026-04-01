El Consell defiende su apuesta por la concordia "sin ánimo revanchista" y respeta a todas las víctimas "sin excepción"

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha defendido la apuesta del Consell por la concordia "sin ánimo revanchista" y ha afirmado que, en materia de memoria democrática, la Administración autonómica ha continuado trabajando "por la reparación y el respeto a las víctimas, a todas ellas sin ningún tipo de excepción", al tiempo que ha rechazado caer en el "sectarismo" que, a su juicio, utilizan las formaciones de izquierda.

Así lo ha manifestado durante el pleno de Les Corts este miércoles, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del PSPV Mercedes Caballero, que ha cuestionado al Gobierno valenciano si ha llevado a cabo actuaciones específicas sobre la represión a las mujeres durante el franquismo. "Este Consell cumple con la legalidad y con las normas que legítimamente emanan de estas Cortes", ha respondido Martínez.

En su réplica, la parlamentaria socialista ha denunciado que la represión franquista "se cebó con las mujeres especialmente, porque las persiguió y las reprimió, por republicanas, pero también como por madres, por esposas, por hijas de republicanos o por no responder al patrón de comportamiento impuesto". "Querían mujeres como Dios manda, decían", ha remarcado.

Dicho esto, ha reprochado a Nuria Martínez que afirme "que el Consell ha actuado y actúa" y ha acusado al Ejecutivo autonómico de "fomentar el revanchismo" y de "cambiar y manipular la historia". "Dice que cumple la ley de concordia. Claro, una ley que ni una sola vez nombra a las mujeres. Qué manera de cumplir la ley. Pero incumple la ley estatal, que sí reconoce la memoria democrática de las mujeres, e incumple incluso su ley de presupuestos", ha apostillado.

Así, ha advertido de que el Consell debe llevar a cabo actuaciones "con especial incidencia en la presencia de mujeres" y ha cuestionado que el compromiso del Gobierno valenciano con estas "parece que no va más allá de la pareja del presidente", Juanfran Pérez Llorca, en alusión a la polémica por el acceso de esta a una plaza en la Diputació de València. "Porque en memoria democrática, por lo menos, la inacción es absoluta", ha sostenido.

EL PATRONATO ERA "UN ENTRAMADO CARCELARIO"

Además, Mercedes Caballero ha preguntado a la consellera de Justicia "si conoce la existencia" del Patronato de Protección a la Mujer, que fue "algo así como un entramado carcelario que suprimió derechos de niñas y mujeres en nombre del orden público". "Allí las mujeres eran internadas por llevar la falda más corta y la represión y las torturas eran impresionantes", ha señalado.

De hecho, ha apuntado que en la Comunitat Valenciana hubieron 16 centros de esta institución y ha valorado que ello se ha sabido gracias a la investigación de las periodistas valencianas María Palau y Marta García --"por la Generalitat no", ha lamentado-- y por su libro 'Indignas Hijas de su Patria', una publicación "que conoce el 'president'" Llorca. Y ha denunciado que en la actualidad "todavía se dan honores y dinero público como premio a su trabajo" a entidades que colaboraron con el Patronato.

Con todo, ha instado a la responsable autonómica a "pedir que ponga el banco de ADN en funcionamiento, que se pongan placas de señalización en las sedes del Patronato y que hagan políticas de reparación con especial incidencia en las mujeres". "Como abogada y como mujer, sabe que es de justicia. Hágalo", le ha reclamado.

SIGUE APOSTANDO POR ELLO PESE A LAS "LIMITACIONES"

En su segundo turno, la consellera Nuria Martínez ha esgrimido las "limitaciones" que conllevaron la prórroga de los presupuestos de la Generalitat en el contexto de la dana hasta la aprobación de las nuevas cuentas a mediados de 2025, pero, pese a estos "condicionantes", ha resaltado que el Consell "ha seguido apostando por la concordia, por la reparación y el respeto a las víctimas de la violencia social y política". "A todas ellas sin ningún tipo de excepción", ha garantizado.

En esta línea, ha avanzado que no la van a encontrar "en parámetros del sectarismo" y ha valorado que el Gobierno valenciano ha seguido desarrollando actuaciones para garantizar "la restauración de la memoria y la reparación de todas las víctimas, tal y como se establece en la ley". Todo ello, ha incidido, "sin ánimo revanchista y buscando únicamente el entendimiento y la concordia para avanzar juntos todos los valencianos hacia un futuro alejado de los rencores y el radicalismo" del pasado.

Asimismo, ha reprochado al PSPV que "repudien" la Ley de Concordia "por puro interés partidista" y ha defendido que esta norma --impulsada por el PP y Vox-- mantiene "el mismo nivel de protección a las víctimas que la extinta ley de 2017", aunque con el "matiz" de que se amplía "el ámbito de protección a personas, a mujeres que ustedes deliberadamente dejaron fuera por su sectarismo".

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Dicho esto, ha enumerado las líneas de actuación que desarrolla la Generalitat, en el marco de la convicción de "restaurar la memoria y la dignidad de todas las víctimas", entre ellas el impulso de iniciativas que contribuyan al desarrollo y evaluación de las políticas públicas en materia de memoria colectiva "a favor de la concordia" o el fomento de actuaciones multidisciplinares "vinculadas con la memoria colectiva de las víctimas reconocidas en la normativa vigente".

También ha mencionado las actuaciones de localización, exhumación e identificación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, "con el objetivo de ir reduciendo paulatinamente el número de fosas pendientes de localizar y excavar, aumentando con ello progresivamente el número de víctimas que son exhumadas, identificadas y reinhumadas con la entrega de los restos, en su caso, a los familiares". De hecho, ha apuntado que "hoy mismo" en el cementerio de Castellón se han recuperado 228 cuerpos.

"Por lo tanto, sí que se están llevando a cabo esas políticas. Todas esas líneas de actuación son las mismas que ustedes desarrollaban", ha replicado a los socialistas, y ha indicado que desde el Consell han continuado los trabajos "iniciados en el pasado" en materia de bebés robados. En cuanto a exhumaciones, ha destacado el "rigor" con el que trabaja el Consell para disponer de un catálogo de vestigios "que se adecúe a la legalidad vigente".

"Me tomo en serio mi trabajo y mis obligaciones. Y le aseguro que, como consellera, como mujer y como jurista, repudio y condeno la represión de tantas y tantas mujeres que han sufrido a lo largo de la historia. Pero todavía repudio y condeno más el machismo y la represión a las mujeres en pleno siglo XXI que han tenido que soportar de algunos de sus compañeros del PSOE, que han sido tratadas como auténticas mercancías. Eso me preocupa muchísimo más", ha zanjado.