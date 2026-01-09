El Consell destaca que Feijóo ha estado "comprometido" con la Comunitat "antes, durante y después" de la dana

El l portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina - GVA

VALÈNCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha recalcado este viernes que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha estado "comprometido" con la Comunitat Valenciana "antes, durante y después" de la dana.

Barrachina, en rueda de prensa, se ha referido así preguntado por la declaración de Feijóo como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 en la que ha señalado que no supo de la riada hasta aproximadamente las 20 horas y que en esa jornada el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón no le informó en "tiempo real", tal y como sí manifestó por "error".

Al respecto, ha apuntado que el Consell no comenta "cada auto y cada paso judicial" porque si lo hicieran, ha apuntado, "nos convertiríamos en los socialistas, que nombran a fiscales generales que acaban condenados por la Justicia, que critican las decisiones del Tribunal Supremo y que no creen en la independencia judicial". "Nosotros, por tanto, respetamos todos los pasos y todos los autos judiciales", ha subrayado.

Con todo, ha recalcado que Feijóo "ha estado comprometido con la Comunitat Valenciana antes, durante y después de la dana" y en ese sentido ha destacado que de hecho hoy se cumple un año desde que presentó el presidente del PP presentó el 'Plan Valencia', dotado con 12.000 millones, para reconstruir y potenciar la Comunitat en diez años con "inversiones indispensables" y que hoy "lamentablemente" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "desidia, sigue sin ejecutar".

"Por tanto, Feijóo ha demostrado su preocupación y su compromiso con los valencianos antes, durante y después de la dana", ha apostillado.