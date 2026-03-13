El Consell, sobre la detención de Carlos Baño: "Máximo respeto y presunción de inocencia por delante"

Archivo - Imagen de archivo del vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha expresado este viernes, en relación con la detención del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, el "máximo respeto" a la actuación y diligencias judiciales al tiempo que ha añadido: "por supuesto, y como no podía ser de otra manera, presunción de inocencia por delante".

Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que ha actuado de portavoz en sustitución de Miguel Barrachina, al ser preguntado por la detención de Baño en el marco de una investigación abierta hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de los bonos comercio de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.

Díez ha señalado que la detención de Baño la han recibido en mitad de la reunión del pleno del Consell y ha señalado que lo que sabe es a través de los medios de comunicación.

"La postura del Consell, en estos casos, como siempre decimos es máximo respeto a la actuación y diligencias judiciales y, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, presunción de inocencia por delante", ha afirmado.