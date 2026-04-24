El Consell dice que no ha leído la iniciativa de Vox sobre prioridad nacional y no entra en "cuestiones terminológicas"

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en rueda de prensa tras el pleno del Consell - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha asegurado este viernes que no ha "leído" la iniciativa presentada por Vox en Les Corts sobre la 'prioridad nacional' en el acceso a las prestaciones públicas, al tiempo que ha rechazado entrar en "cuestiones terminológicas" porque, según él, el gobierno valenciano está centrado "en la gestión diaria".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa tras el pleno del ejecutivo autonómico, que ostenta el PP en solitario, un día después de que Vox registrara en Les Corts una proposición no de ley (PNL) de tramitación de urgencia en la que insta al Consell a solicitar al Gobierno garantizar "la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles" y establecer este principio en el acceso a todas las ayudas sociales, servicios públicos o programas de vivienda, así como en el acceso al sistema de prestaciones y pensiones públicas.

Barrachina se ha limitado a asegurar que "sinceramente, ni siquiera" ha leído esta propuesta, con lo que según él tampoco puede "fijar una posición" respecto a lo que harán los grupos parlamentarios si se somete a debate en el pleno de Les Corts.

"No estamos en cuestiones terminológicas, sino en la gestión diaria", ha zanjado, y ha querido destacar los acuerdos alcanzados entre el PP y Vox en la Comunitat Valenciana durante los casi tres últimos años en materia de reducción de impuestos o "mejora" de los servicios públicos.

Preguntado por si en el plano legal se puede aplicar la asignación de ayudas autonómicas bajo el criterio de 'prioridad nacional', el también conseller de Agricultura ha dicho desconocerlo, al tiempo que ha recordado que durante etapas anteriores del Consell las becas para deportistas priorizaban a los nacidos en la Comunitat.