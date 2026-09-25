El Consell dice que lo que procede es acordar la fórmula para rehabilitar el Principal: "Cuantos más seamos mejor"

Carteles en la taquilla anuncian el cierre del Teatro Principal, a 24 de septiembre de 2026, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha mantenido este viernes que lo que ahora "procede" tras el cierre por seguridad del Teatro Principal de València es "acordar la fórmula" para "una rehabilitación integral y rápida" y ha urgido al Gobierno de España a colaborar: "Cuantos más seamos mejor".

Barrachina, en rueda de prensa, ha recalcado al respecto que "todos, es decir, el propietario titular, que es la Diputación, además del Ayuntamiento de València y el Gobierno Valenciano vamos a cooperar para que cuanto antes esté rehabilitado, como merece, un teatro de esa dignidad". "La clave es si el Gobierno de España nos va a ayudar, como ayuda a otros teatros en España, o si no nos va a ayudar y por tanto, cuantos más seamos en la rehabilitación del teatro principal, mejor".

Preguntado por si la Generalitat --que gestiona la programación de la sala-- conocía el estado del edificio antes de que la Diputación presentara a los medios de comunicación el informe pericial para decretar el cierre de las instalaciones, ha señalado: "El lunes por la noche se conoció la situación que técnicamente reclamaba un cierre por seguridad de nuestros actores y de nuestro público, y felizmente el martes ya estaban reubicados en el Palau de les Arts las ocho actuaciones programadas".

"Afortunadamente la actividad cultural no se va a resentir y, por tanto, ahora lo que procede después de ese informe técnico es ponernos de acuerdo en la fórmula en la cual, al menos, la Diputación Provincial, el Gobierno Valenciano y también, como lo ha manifestado el Ayuntamiento de València, van colaboran, confiamos, que junto al Gobierno de España, para una rehabilitación integral y rápida".

Repreguntado por si la Generalitat realizó revisiones al teatro y desde cuándo se tiene conocimiento de la situación, ha apuntado que él desconoce "la intrahistoria" del mantenimiento del edificio y de las comunicaciones de aviso por parte de la Diputación. "Lo que sé es que una parte de la programación cultural del Teatro Principal era llevada a cabo por la Generalitat Valenciana y, por tanto, debe tener como usuario temporal, junto a la Diputación, el mantenimiento de las instalaciones", pero ha recalcado que es "algo distinto a la rehabilitación de un edificio".

"EL MANTENIMIENTO ES UNA COSA Y LA REHABILITACIÓN OTRA"

"El mantenimiento antes, durante y después de cada una de las funciones es una cosa y la rehabilitación de este edificio es otra bien distinta. Por tanto, estamos frente a unas obras de rehabilitación cuyo importe en este momento yo no soy capaz de cuantificar porque estará pendiente de un proyecto", ha señalado.

En cualquier caso, ha insistido en que si el lunes por la noche tuvieron conocimiento del informe, "el martes, y quiero felicitar a la consellera, Carmen Ortí, ya estaba reprogramada en un lugar tan digno como es el Palau de les Arts, las actividades del Teatro Principal". "Lo que procede ahora es llevar a cabo una rehabilitación que, insisto, nosotros lo vamos a hacer todos de acuerdo y animamos también al Gobierno de España a que forme parte", ha zanjado.