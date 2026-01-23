El Consell elimina el límite para contratar hasta un máximo de 72 asesores y lo fija de nuevo en 116 como con el Botànic

Archivo - Palau de la Generalitat, en una imagen de archivo - Iván Terrón - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha aprobado este viernes, a propuesta de la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia, la eliminación de la limitación para la contratación de personal eventual --los conocidos como asesores-- hasta un máximo de 72 para elevar la cifra hasta los 116 --la barrera que fijó en su día el gobierno del Botànic-- ante "la posibilidad de que existan nuevas necesidades" en el actual Ejecutivo que preside Juanfran Pérez Llorca.

Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del Gobierno valenciano y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, que ha precisado que el Consell tenía en la anterior legislatura un límite del número de asesores "establecido por el primer gobierno del Botànic en octubre de 2025 para poder cubrir hasta un máximo de 116", pero en la presente legislatura el Ejecutivo presidido por Carlos Mazón impuso "un compromiso de cubrir solo 72".

Ahora, se ha decidido "suprimir esa limitación" ante "la posibilidad de que existan nuevas necesidades" en el actual Consell de Pérez Llorca y recuperar la barrera del Botànic. "Se elimina el límite de 72 y, por tanto, sigue estando el vigor el límite original de 116", ha resumido.

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes, Miguel Barrachina ha precisado que el Ejecutivo no se plantea "ningún escenario" sobre los puestos a cubrir, pero ha incidido en que en estos momentos existe "una necesidad evidente" de que el Consell, "además de gestionar el mayor presupuesto ordinario de la historia, gestiona un presupuesto extraordinario, el de la dana", y por ello no solo se ha reforzado el Gobierno valenciano, sino también "ampliado aquellos puestos que consideramos absolutamente indispensables".

"Pero no hay ningún número concreto establecido", ha garantizado, al tiempo que ha insistido en que durante el Consell del Botànic "había un límite de 116 y, después, "un compromiso de cubrir solo 72" por parte del Ejecutivo 'popular'.

Cuestionado sobre los motivos de la eliminación de esta barrera, ha remarcado que se lleva a cabo "para cualquier necesidad que surja" e interpelado por si antes no podían surgir, ha contestado: "Siempre".

LA DANA HA OBLIGADO A "AMPLIAR LA ESTRUCTURA" DEL CONSELL

Por tanto, preguntado sobre por qué había entonces una barrera, Barrachina ha aludido a "los datos, no solo públicos, sino privados", como "las estimaciones que hace de crecimiento el BBVA, que dicen que, efectivamente, vamos a liderar el crecimiento nacional de toda España, entre otras cosas por la inversión dana que ha requerido ampliar la estructura del Consell".

Así, ha señalado que se ha creado una vicepresidencia que "se debe y obedece efectivamente a la prestación de servicios para la dana y de toda la reconstrucción" y que gestiona "un presupuesto global de algo más de 2.400 millones de euros. Todo ello, ha valorado, "ha requerido incluso la consideración en el acuerdo de Zaragoza del presidente --del PP-- Alberto Núñez Feijóo y su consideración como una actuación extraordinaria".

Por tanto, ha admitido que dentro de esta nueva estructura del Consell, "el número que había --de asesores-- cabe la posibilidad de que se eleve a partir de ahora para esa necesidad o para cualquier otra". "Hasta ahora, efectivamente, ha hecho falta aumentar la estructura para adaptarla a la situación de reconstrucción, pero a partir de este momento y las necesidades futuras, desconozco si se van a ceñir exclusivamente al ámbito de reconstrucción por la riada o a otras actuaciones, no las conozco", ha esgrimido.

MAZÓN CRITICÓ LA 'GRASA' POLÍTICA DEL BOTÀNIC

Finalmente, preguntado por si con esta decisión de eliminar el límite de asesores propicia de algún modo un incremento de la "grasa" política, término que en su momento utilizó Carlos Mazón para criticar por su número de asesores al Consell del Botànic, al que acusaba de ser "el más caro de la historia", Barrachina ha respondido que no y ha esgrimido que el actual Ejecutivo ya va "por el segundo de los paquetes de simplificación" administrativa.

"Estamos haciendo lo que nos comprometimos, que es simplificar, reducir impuestos y tener aquellos gastos exclusivamente indispensables", ha defendido, al tiempo que ha calificado de "acertadas" las medidas adoptadas en su momento "para reducir el número de la estructura política", pero ha recalcado que la "gravísima riada nos ha obligado a reestructurar el presupuesto y la plantilla".

"Y a eso obedecemos, de hecho, el resultado de esa tarea de reconstrucción ha permitido que el pasado año, con 80.000 empleos nuevos, la Comunitat Valenciana liderase el crecimiento nacional del empleo. Y este año 2026, ya las agencias nos sitúan, con motivo también del gran esfuerzo en la reconstrucción que está haciendo el Gobierno valenciano, como líderes en el crecimiento nacional", ha reivindicado el conseller.

No obstante, ha advertido de que todo ello "no se hace de manera automática, sino con el esfuerzo de una nueva estructura orgánica a la que obedece la superación de esta limitación". "Hemos hecho compatible bajar impuestos con mantener esta estructura", ha zanjado.

AURA (À PUNT) COBRARÁ COMO UN SECRETARIO AUTONÓMICO

Por otro lado, también a propuesta de la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia, el Consell ha procedido a autorizar que la persona que ocupe el puesto de director general de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), que en la actualidad desempeña Francisco Aura, pueda recibir una retribución correspondiente al nivel de secretario autonómico.

Miguel Barrachina ha expuesto que, con la anterior ley que regía el funcionamiento de la radiotelevisión pública valenciana, existían dos sociedades --la CVMC y la SAMC-- y las dos personas que las ocupaban tenían la retribución que marca el contrato-programa entre el Gobierno valenciano y la RTVV, es decir, la de un secretario autonómico.

No obstante, al producirse la fusión de las entidades en la CACVSA motivada por la nueva ley aprobada por el PP y Vox, "tan solo una persona de ellas podía hacerlo" y, por lo tanto, con este acuerdo ahora se trata de "dar cumplimiento al contrato-programa suscrito ya en 2021 para que pueda mantener y preservar la retribución con el rango de secretario autonómico, es decir, la misma que venía percibiendo el anterior equipo directivo", ha esgrimido.

CESES Y NOMBRAMIENTOS

En cuanto a ceses y nombramientos, el pleno del Consell ha aprobado también este viernes, en este caso a propuesta de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, el nombramiento de Ester Felip Paradells como directora general de Coordinación de la Vicepresidencia Primera.

Mientras, a propuesta de la Conselleria de Sanidad, se ha dado luz verde a los nombramientos de Begoña Comendador Jiménez como directora general de Salud Pública, de Asunción Perales Marín como secretaria autonómica de Sanidad y de Ana Isabel Teijelo Deirós como directora general de Atención Hospitalaria.

Por último, a propuesta de la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública, se ha procedido al cese de Javier Lorente Gual como director general de Función Pública y en su lugar se ha nombrado a Vicente Serra Martínez.