Consell y empresarios, preocupados y vigilantes por el impacto de la ofensiva sobre Irán en sectores como la cerámica

El presidente de FVET, Carlos Prades; el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, y el responsable de la CEV, Vicente Lafuente, antes de la presentación de un informe sobre el impacto del sector logístico por carretera - CEV

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET) han mostrado su preocupación por los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y la escalada bélica en Oriente Medio, ante lo que han asegurado que estarán vigilantes por el impacto de esta ofensiva en sectores de la economía valenciana como la cerámica.

Así lo han manifestado el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, y los presidentes de la CEV, Vicente Lafuente, y FVET, Carlos Prades, en declaraciones a los medios antes de la presentación de un informe sobre el impacto del sector logístico por carretera en la Comunitat Valenciana.

Mus ha admitido que los ataques preocupan "mucho" a la Generalitat porque hay sectores valencianos "muy dependientes del gas, especialmente el sector cerámico en Castellón, que es muy sensible a esos cambios". Además, ha señalado que este tipo de conflictos hacen más necesario todavía que la Comunitat Valenciana tenga más autonomía energética y sea "menos dependiente" de fuentes del exterior.

El también conseller de Medio Ambiente ha abogado por aumentar la capacidad de energías renovables, así como en el biogás y en la tecnología que potencie la autonomía energética. También ha vuelto a defender "seguir manteniendo esa lucha por el alargamiento de la vida nuclear de Cofrentes (Valencia)", más allá del cierre planteado por el Gobierno para esta central en 2030.

"En todo lo que tiene que ver con la energía necesitamos ser mucho más autosuficientes", ha reivindicado, y ha instado es estar pendientes de cómo evoluciona el conflicto, cuánto se prolonga y cuál es su incidencia.

Preguntado por si las exportaciones del sector cerámico también se pueden ver afectadas, ya que el año pasado la mitad de sus ventas al exterior fueron a países de la zona en conflicto, Mus ha reconocido que también preocupa el efecto que pueda tener en las exportaciones de un sector que "por desgracia ha sufrido ya esto y sabe lo que es una crisis de gas y de energía con la guerra de Ucrania, y también de materiales".

Y ha concluido: "Esperemos que se resuelva, porque si no es verdad que es preocupante. Vamos a estar muy pendientes, muy vigilantes, especialmente en ese sector que es muy sensible".

SUBIDA DE COSTES DE COMBUSTIBLES

Por parte de la CEV, Lafuente ha indicado que todavía "es pronto" para saber el impacto del conflicto y que hay que estar pendientes de su duración: "Si fuera un conflicto corto, sería anecdótico lo que está sucediendo, pero en este momento lo único que podemos ver es un riesgo de subida de los costes de los combustibles".

"Por lo tanto --ha explicado--, esto va a afectar directamente al sector del transporte y va a conllevar una subida, un alza de los precios sobre todo al sector cerámico de Castellón, que es intensivo en consumo de gas".

En cualquier caso, el también vicepresidente de la CEOE ha apelado "a que intenten por todos los medios que haya un diálogo para que este conflicto se acorte lo más posible". "A nosotros lo único que nos queda es esperar", ha añadido.

Sobre las exportaciones, ha sostenido que "el impacto en sectores en principio no es grande a nivel del 'import-export', porque quizás importemos bastante más de Irán de lo que podemos exportar, pero depende totalmente de la duración del conflicto".

AFECTACIÓN AL TRANSPORTE Y A LA LOGÍSTICA

Desde FVET, su presidente ha coincidido en que "cualquier variación al alza" en el precio del combustible, "como se prevé sobre el precio del diésel, del gasoil, del petróleo, evidentemente afecta directamente" al sector del transporte y la logística.

Respecto al impacto del conflicto, ha señalado que afectará a los tráficos diarios de las empresas de transporte de los puertos, ya que la zona de Oriente medio es "una gran receptora" de las exportaciones de Castellón.

Prades ha recordado a las empresas del sector que disponen de "un arma muy potente": la cláusula de revisión del precio del combustible en el transporte acordada con el Gobierno, por lo que les ha animado a aplicarlo. "Evidentemente, esa aplicación repercutirá en nuestro precio final, pero es algo que las empresas tenemos que hacer por nuestra supervivencia", ha aseverado.

Según ha explicado, esa cláusula consiste en que hay un precio de referencia indexado a cuando haces un contrato con un cliente y hay una variación al alza o a la baja del precio del combustible superior a un 5%. "Si haces números es un porcentaje muy elevado en estas fuentes de resultados", ha resaltado.