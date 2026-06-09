Consell y empresas coinciden en la necesidad de impulsar la simplificación para avanzar: "El mínimo es no molestar"

El Vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, el Director de la Delegación Comunidad Valenciana-Baleares de Aqualia, Miguel Ángel Benito, la D - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes empresariales y del Consell han coincidido en la necesidad de impulsar la simplificación administrativa para avanzar en la competitividad y han abogado por una transición energética "ordenada" y por una gestión "homogénea" en las diferentes regiones del país. También han considerado que este proceso debe ir "de la mano" de la Administración pública para que sea "transparente y eficaz". Por parte de la Generalitat se ha abogado por "acompañar" porque, a juicio del Gobierno valenciano, "lo mínimo es no molestar".

Así lo han puesto de manifiesto este martes durante el panel 'Transición y agua' en el cuarto encuentro 'Hacia el futuro' organizado por Europa Press Comunitat Valenciana, una jornada en la que expertos y representantes políticos abordan retos como la sostenibilidad y el crecimiento económico, la transición y el agua y la innovación. El evento cuenta con la colaboración de la Generalitat y el patrocinio de Caixa Popular, Fujitsu, Nealis, Aqualia, BP, Cox, Octopus Energy, Digi, Ecoembes e IKEA Valencia.

En la mesa han intervenido el vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de Recuperación, Vicente Martínez Mus; el director de la delegación Comunidad Valenciana-Baleares de Aqualia, Miguel Ángel Benito; la directora de Asuntos Institucionales y Comunicación de BP, Estrella Jara; el director de Sostenibilidad de Cox, Francisco M. Ojeda, y el business director de Octopus Energy, Carlos Costa.

Sobre los retos en materia de sostenibilidad, Martínez Mus ha señalado que el principal es cumplir con los objetivos de transición energética porque "todos sabemos que es un fin necesario" y por eso "tenemos que llegar ahí". "El aprobado es llegar, cumplir con los requisitos, con las normas y con los objetivos comunitarios que nos hemos propuesto, pero luego hay que optar a nota. Tenemos que hacer de eso una oportunidad", ha señalado.

Por tanto, ha indicado que la Generalitat y las administraciones deben de colaborar con el sector para conseguirlo. "Hay que convertir esa obligación de cumplir las normas en una oportunidad. Tenemos las condiciones geográficas, de talento, empresariales y de capacidad para optar a muy buena nota", ha remarcado. "Algo que podía empezar como una obligación y como un examen que había que pasar, hay que convertirlo en un galón, en un currículum para que la Comunitat siga siendo un polo de atracción de empresas", ha dicho.

Por parte de Octopus Energy, Carlos Costa ha asegurado que se alegra "mucho de escuchar" la simplificación y ha apostado por aplicarla "en todo lo que se va haciendo y desarrollando en el ámbito energético", un sector "muy complejo". Ha mencionado los Next Generation tras la pandemia para impulsar el desarrollo de autoconsumo, pero ha lamentado que la realidad, años después, ha sido que estos fondos "tardaban mucho en llegar a la gente".

Dicho esto, ha planteado si no sería "más fácil, en lugar de tramitar papeles con la Administración, con todo el coste que implica, darle la vuelta e introducir incentivos fiscales". "Claramente sí y ese es el modelo que realmente funciona", ha remarcado, por lo que ha abogado por caminar hacia modelos "más sencillos y más directos".

Desde BP, Estrella Jara se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con ello y ha argumentado que para poder afianzar la transición energética algo "fundamental" es "no dejar atrás temas clave" como la competitividad industrial, la seguridad de suministro y el empleo.

Ha subrayado que esta cuestión se tiene que abordar "desde muchos ángulos", con el reto por delante de "electrificar todo aquello que sea posible para alcanzar los objetivos de descarbonización", aunque eso "no va a ser suficiente", ha reconocido. "Lo importante es que la transición sea ordenada y que no nos dejamos nada atrás", ha dicho.

Por parte de Aqualia, Miguel Ángel Benito ha subrayado la "responsabilidad añadida" de trabajar con el agua, "el recurso más importante para el desarrollo de una comunidad" porque "incide directamente en muchos aspectos". Como retos, ha mencionado el "nuevo clima", la sequía o la "proliferante legislación": "El agua es posiblemente el alimento más vigilado del mundo, tiene un control absolutamente exhaustivo, es increíble la cantidad de requisitos".

Ha avisado de que en muchos casos "ni siquiera hay una financiación de cómo se va a poder ejecutar", lo que "dificulta a muchas administraciones, especialmente a las locales, tirar hacia adelante". Todo ello, mientras las infraestructuras son "cada vez más viejas". Ante este escenario, ha asegurado que los operadores deben ayudar a la administración "a poder cumplir esas inversiones que tan necesarias son para el crecimiento de la comunidad".

Por parte de Cox, Francisco M. Ojeda ha mencionado los retos de adaptación y mitigación a los "riesgos climáticos". "Ya no solo es cumplir con requisitos, ahora nos enfrentamos en cualquier sitio de cualquier parte del mundo a legislaciones exigentes", ha enfatizado. "Muchas veces la gobernanza de la organización es la que te potencia y la que te proporciona medios para poder cumplir social y medioambientalmente", ha indicado.

AGILIZACIÓN ADMINISTRATIVA, RETO DE LEGISLATURA

Mientras, Mus ha expuesto que la agilización administrativa es "un reto de legislatura" para el Consell porque es "la mejor manera posible de acompañar a un crecimiento pujante". Ha reconocido "grandes atascos" con el autoconsumo, pero ha reivindicado que el Consell ha tramitado en "relativamente poco tiempo" unos 20.000 expedientes. "Había mucho acumulado", ha señalado, todo ello "forzando la maquinaria".

Al respecto, ha considerado que la Administración no puede ser "nunca un tapón": "No tiene sentido que agilicemos la legislación para habilitar el territorio a que se incorporen industrias y luego nos encontremos con un obstáculo en la parte energética".

Desde las diferentes compañías también han resaltado la importancia del arraigo en el territorio en el camino para impulsar la transformación y la transición energética mediante inversión continuada, proyectos industriales y colaboración "muy estrecha" con el tejido económico y académico de la región.

De hecho, han incidido en que el agua es un "termómetro importantísimo para calibrar la calidad de vida" de la población y han abogado por que los ciudadanos tengan el mismo servicio independientemente de su lugar de residencia. "Hay que trabajar para que todos los municipios tengan el mismo servicio en calidad y cantidad", ha asegurado el responsable de Aqualia, que ha apostado por "democratizar el ciclo" y "ayudar a las administraciones a cubrir esas necesidades" para "no dejar a nadie atrás".

"El agua es un servicio público, probablemente el más importante, y ninguna persona por ninguna circunstancia en su vida se puede y se debe privado de ese servicio bajo ningún concepto", ha remarcado. Mientras, el director de Sostenibilidad de Cox ha llamado a "remar en el mismo sentido" para ser "ágiles" y ejecutar los proyectos "en tiempo y forma" porque eso "genera esa prosperidad económica".

Al respecto, Martínez Mus ha abogado por "no molestar", por ayudar en la medida de lo posible al sector para avanzar y por hacer pedagogía respecto a la implantación de nuevos modelos de energía o de renovables, dado que ha admitido que generan "dudas, problemas y un cierto rechazo". "Toda esa implantación genera sarpullidos y eso no se soluciona solo con normativa", sino con "didáctica".

Finalmente, desde las empresas han pedido avanzar en simplificación, unificar criterios y "hablar un mismo idioma", caminar hacia una transición energética donde tengan cabida "todas las tecnologías" y favorecer la colaboración empresa-administración con marcos regulatorios "predecibles para poder abordar las inversiones que hay por delante". "Invertir en agua es invertir en futuro y en desarrollo", han zanjado.