El Consell impulsará planes habitacionales locales para que ayuntamientos puedan construir vivienda en suelos sin uso

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que el Consell impulsará en los "próximos meses" los planes habitacionales locales para permitir que los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana puedan liberar suelo que lleve "muchos años" sin uso para destinarlo a construir vivienda y de esta manera aumentar la oferta.

Así lo ha avanzado en el encuentro 'Una Comunitat de líderes' organizado este miércoles por el diario Las Provincias, en el que ha abogado por dar "un paso más" en las medidas destinadas a solucionar el problema de la vivienda y ha sacado pecho de las políticas impulsadas por el Consell. "Hemos adoptado muchas que ayudan pero no resuelven el problema", ha reconocido.

En este contexto, ha reivindicado la "apuesta importante" de su Ejecutivo por el alquiler joven, acompañada por una bajada de impuestos como en el de transmisiones patrimoniales o el desarrollo del plan Vive, al que se han acogido "muchos ayuntamientos" y que ha permitido ya construir 10.000 viviendas.

Dicho esto, ha anunciado que, a través de la ley de simplificación administrativa, el Consell permitirá destinar parte del suelo dotacional que lleva "muchos años sin desarrollarse" para que los ayuntamientos lo puedan destinar a la construcción de viviendas.

Ha concretado que en la Comunitat Valenciana hay "ocho millones de metros cuadrados" de este tipo de suelo "que lleva muchos años sin darle uso". "No quiero que se agoten todos, tampoco nos hacen falta, pero destinando solo la mitad podríamos hacer 120.000 viviendas más y el problema estaría solucionado", ha asegurado.

