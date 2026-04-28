El Consell muestra "preocupación y decepción" tras afirmar España que el modelo de financiación presentado es "positivo"

Archivo - El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, en imagen de archivo - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha expresado este martes su "preocupación y decepción" tras afirmar el ministro de Hacienda, Arcadi España, que una de sus prioridades es seguir adelante con la reforma de financiación autonómica de su antecesora, María Jesús Montero, y ha recordado que se trata "de un modelo de financiación que solo acepta Cataluña y que ha provocado el rechazo del resto de comunidades autónomas".

Rovira se ha pronunciado así tras las palabras de España en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. En concreto, España ha señalado que el modelo presentado por María Jesús Montero es más transparente y reduce las distancias en financiación per cápita entre los distintos territorios. "Es un modelo que me parece muy positivo para todas las comunidades autónomas y yo creo que hay que seguir en esa hoja de ruta planteada por mi predecesora, que me parece la adecuada, con el diálogo con todos los territorios para luego presentar un proyecto de ley a las Cámaras y tener cuanto antes un nuevo modelo de financiación autonómica", ha recalcado.

En un comunicado, el conseller ha recordado que la Comunitat Valenciana "arrastra desde hace años una situación de infrafinanciación estructural que el hoy ministro conoce bien, por lo que le presuponíamos mayor implicación para poder arreglar un problema que lleva demasiado tiempo enquistado".

"La realidad, sin embargo, es que España apuesta por un sistema que ha nacido viciado al excluir a las comunidades autónomas de una negociación multilateral y del que solo conocemos un power point que Montero mostró en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 14 de enero", ha indicado.

Según Rovira, "desde entonces no ha habido nada de nada, ni un avance". "No conocemos la letra pequeña y lo único que sí sabemos es que con las cantidades de las que habla el Gobierno ni siquiera estaríamos en la media del resto de regiones", ha añadido.

"Lejos de corregir este desequilibrio, la propuesta del Gobierno consolida un sistema que perpetúa desigualdades", ha incidido Rovira. La Generalitat considera "imprescindible" abandonar planteamientos unilaterales o parciales y avanzar hacia un modelo "verdaderamente justo, transparente y consensuado".

Asimismo, el conseller de Hacienda ha recriminado que Arcadi España "se haya olvidado rápidamente del fondo de nivel transitorio que supondría un balón de oxígeno para la Comunitat Valenciana en tanto no haya nueva financiación y que él mismo reclamaba cuando era conseller".