El Consell no valora los errores que ve la jueza en el informe de la Guardia Civil e insiste en que corrobora su versión

CASTELLÓ 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, ha rechazado valorar la resolución de la jueza de la dana que cuestiona el último informe de la Guardia Civil incorporado al procedimiento, el cual tacha de "erróneo" e "incompleto" y difiere de sus conclusiones al descartar que existiera un "apagón informativo" por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Según Camarero, este informe "viene a corroborar lo que la Generalitat ha dicho desde el primer día", que no tenían información del barranco del Poyo y que hubo "dos horas y media de silencio" por parte de la CHJ. Además, ha defendido que el instituto armado es "un organismo de solvencia más que acreditada", por lo que ha pedido tener en cuenta sus informes.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en Castelló de la Plana sobre el auto de la jueza que cuestiona el informe de la Guardia Civil por considerarlo "erróneo en sus consideraciones sobre los fallos y negligencias de los intervinientes". En esta resolución, la magistrada de Catarroja también vuelve a denegar la petición de una acusación particular de investigar al presidente de la CHJ, Miguel Polo.

"Yo nunca hago valoraciones de los autos judiciales, ni de este, ni de ningún otro proceso. Por lo tanto, no voy a entrar en el auto, pero sí decir que la información conocida en ese informe de la Guardia Civil viene a corroborar, y es lo que venimos diciendo en los últimos días, lo que la Generalitat ha dicho desde el primer día", ha declarado Camarero.

Tras señalar que "ya han pasado nueve meses", ha subrayado: "Nosotros dijimos que no teníamos información sobre el Poyo y se ha certificado; nosotros dijimos que hubo dos horas y media de silencio y se ha certificado en ese informe de la Guardia Civil; nosotros dijimos que la Confederación no había informado cuando se sobrepasaron los 30 metros cúbicos por segundo, que no había informado cuando se sobrepasaron los 70 y tardó en esas dos horas y media, se habían sobrepasado tres umbrales de los que tiene marcado la Confederación para avisar".

"Mandó un 'mail', ni siquiera lo comunicó el presidente de la Confederación estando presente en el Cecopi --ha reprochado la también portavoz del Consell--. Todo esto que venimos diciendo es lo que la Guardia Civil ha confirmado en su informe".

Y ha concluido: "Y esto, desde luego, para nosotros es importante y debe ser tenido en cuenta, porque la Guardia Civil creo que nadie duda de que es un organismo de solvencia más que acreditada y, por lo tanto, los informes de la Policía Judicial y la Guardia Civil tienen que ser tenidos en cuenta y para nosotros es importante que corrobore lo que venimos diciendo".