El Consell no valora el plante de Barcala a la comisión de Les Naus y dice que el Ayuntamiento actuó "inmediatamente"

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VALÈNCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, no ha valorado la incomparecencia este viernes del alcalde de Alicante, el también 'popular' Luis Barcala, en la comisión del Ayuntamiento de la capital alicantina sobre las viviendas de protección pública (VPP), creada tras la polémica de las adjudicaciones de los pisos del residencial Les Naus.

"La actuación del Ayuntamiento de Alicante ha sido ejemplar e inmediata", se ha limitado a decir al ser preguntado al respecto, además de destacar la "máxima" colaboración con la justicia por parte del consistorio, que gobierna el PP en solitario.

Barcala había sido citado --acudir es voluntario-- tras pedirlo toda la oposición del Ayuntamiento después de afirmar el exconcejal 'popular' Toni Gallego, en la comisión de investigación sobre las VPP de Les Corts, que la exedil de Urbanismo por el PP Rocío Gómez --dimitida en enero de 2026 tras conocerse que era adjudicataria de un piso e investigada en la causa judicial de Les Naus-- le dijo en el pleno de julio de 2024 que ella "tenía" una casa ahí.

El primer edil comunicó este jueves que no tenía intención de acudir a la comisión al considerar que no puede "aportar más de lo ya explicado" en el pleno extraordinario. Además, se refirió a "la existencia de un procedimiento judicial abierto en el que se esclarecerá lo referido al proceso de enajenación de suelo que se inició con un gobierno anterior", en alusión al tripartito de PSPV, Compromís y Guanyar, "y la adjudicación de las viviendas de VPP de la cooperativa Les Naus, cuya competencia es autonómica", y añadió: "En caso de detectarse irregularidades, que se adopten las medidas que proceden".

En rueda de prensa tras el pleno del Consell, Barrachina ha afirmado que el Ayuntamiento de Alicante "actuó desde el primer día" que estalló la polémica de Les Naus, al trascender que varios pisos se habían adjudicado a trabajadores públicos en el consistorio y a personas relacionadas con ellos.

Ha destacado además la decisión de suspender de empleo y sueldo al funcionario autonómico que avaló la adjudicación de una de las viviendas del residencial a su mujer. "Creo que la actuación fue inmediata y ejemplar y la colaboración con la justicia, máxima", ha insistido.