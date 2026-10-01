El Consell pide información sobre las obras de reparación del Tajo-Segura y reclama que se actúe "con inmediatez"

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VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha informado de que el Gobierno valenciano ha enviado un requerimiento a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) para reclamar información sobre las obras de reparación del trasvase Tajo-Segura, ha exigido que se actúe "con inmediatez" y ha solicitado la ampliación de los plazos para que el agua "siga llegando más allá de cuando termina el año hidrológico".

El trasvase Tajo-Segura permanecerá inoperativo y sin suministro de agua hasta 2027 debido a las obras de reparación de dos roturas en la infraestructura, cuyos trabajos requerirán un plazo inicial estimado de entre cuatro y cinco meses y una inversión de 1,2 millones de euros, según informó esta semana la CHT.

El organismo de cuenca ha decidido mantener cortado el paso del agua para evitar el "colapso" del canal tras constatar la destrucción y hundimiento de varios paños de hormigón y la aparición de oquedades en el terreno. Desde la CHT han sostenido que el deterioro del revestimiento se ha visto acelerado por los episodios de lluvias torrenciales acontecidos en los dos últimos años hidrológicos.

Las averías, detectadas el pasado 14 de septiembre a raíz de unas filtraciones inusuales que obligaron al vaciado del canal, se localizan en el tramo de Riansares (Almonacid de Zorita, Guadalajara) y en el del Talave (Liétor, Albacete), este último situado antes de la Central Hidroeléctrica de Fontanar I.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, en rueda de prensa tras el pleno del Consell de este jueves, ha criticado que las labores de reparación de esta infraestructura "indispensable" vayan a "tardar cinco meses", un plazo que a su juicio resulta "exagerado". "Lo llamativo es que nuestros agricultores pagan mensualmente 975.000 euros, casi un millón de euros al mes para su mantenimiento. Y el Gobierno de España no es solo capaz de hacer obras nuevas, sino ni siquiera de mantener las existentes", ha señalado.

Así, ha censurado que durante este tiempo "van a dejarnos sin agua, ya recortada previamente por esa pretensión de eliminar el trasvase Tajo-Segura". "Ni siquiera la actual cantidad de agua va a poder circular por las obras", ha cuestionado.

En este contexto, ha puesto en valor "el esfuerzo de nuestros regantes y la injusta situación que se da cuando el Tajo envía 11.000 hectómetros cúbicos a Portugal y ahora se trata de hurtar otros 100 hectómetros adicionales a los regantes alicantinos, murcianos y almerienses para que a Portugal lleguen 11.000". "Agua que no nos agradecen y que les produce inundaciones", ha reprochado.