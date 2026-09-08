El Consell ratifica la subida salarial de los profesores que cobrarán 75 euros más desde este mes

Imagen del aula de un centro educativo de la Comunitat Valenciana. - GENERALITAT VALENCIANA

Barrachina muestra "todo el respeto a cualquier movilización" pero recalca: "nadie nunca hizo mayor esfuerzo por sus docentes"

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPOA PRESS) -

El Pleno extraordinario del Consell ha aprobado este martes el incremento salarial de 200 euros a los docentes del sistema de enseñanza público y concertado pactado en las mesas sectoriales con Anpe y CSIF y que se estructura en tres tramos: 75 euros desde este mismo mes de septiembre, otros 75 euros a partir del 1 de enero del próximo año y los últimos 50 euros en enero de 2028.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha agradecido el trabajo a la Conselleria de Hacienda para que los docentes puedan cobrar ya en esta primera nómina del curso, la de este septiembre, el incremento de los primeros 75 euros pactados. En 2028 además de los 50 euros ha puntualizado que "adicionalmente se incorporarán las subidas que se hubiesen acordado con el ministerio y también la revisión del IPC adicional".

Asimismo, el pleno del Consell ha ratificado el acuerdo de los seis días de libre disposición para los docentes, tres de ellos en días lectivos y tres en días no lectivos, y también su derecho a la desconexión digital.

Preguntado por la manifestación convocada por los sindicatos que componen el Comité de Huelga --STEPV, CSIF, CCOO y UGT-- para le próximo sábado, ha señalado: "Nosotros tenemos todo el respeto a cualquier movilización que quiera convocar nuestros profesores, pero no hay ningún Gobierno autonómico ni lo ha habido en la Comunidad Valenciana que haya hecho un mayor esfuerzo por sus docentes, tanto en aumento salariales como de la plantilla".

Del mismo modo, ha afirmado que "nadie ha hecho más esfuerzos por los alumnos, rebajando ratios, dándoles libertad educativa para elegir lengua y facilitándoles la climatización de las aulas, como ya hicimos con 16 millones de euros ingresados el pasado 15 de julio" y también por los padres que "saben que ahora sí es gratuito la enseñanza de 0 a 3 años la educación, la gratuidad del primer curso de la universidad para los alumnos excelentes y, además, son los padres y no el socialismo ni el nacionalismo quien elige la lengua de sus hijos".

"Por tanto, con el máximo respeto a nuestros docentes, nadie nunca hizo un mayor esfuerzo presupuestario por sus docentes, por sus alumnos y por los padres", ha recalcado Barrachina, que ha subrayado: "Esto forma parte de los 3.338 millones de euros que el presidente Juanfran Pérez Llorca, que es un presidente que cumple, se comprometió a incluir en el presupuesto".

Asimismo, ha resaltado que este curso se inicia con "cifras récord" con 83.921 docentes, 808.688 alumnos y 28 nuevos centros educativos, mientras se amplían las ayudas de comedor, transporte, libros y educación infantil de 0 a 3 años.