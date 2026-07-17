El Consell rechaza hacer "valoraciones políticas" sobre la posible candidatura de Llorca y la situación del PPCV

Archivo - Juanfran Pérez Llorca - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha rechazado hacer "valoraciones políticas" sobre la posible candidatura del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a los próximos comicios autonómicos y la situación del PPCV, actualmente dirigido por una gestora provisional.

Así lo ha manifestado este viernes en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, celebrado en Alicante, al ser preguntado sobre el futuro del PP valenciano. A ello ha replicado Díez: "Estoy aquí como portavoz del Consell y no me corresponde desde esta posición emitir valoraciones políticas, en este caso de mi partido".

La pasada semana, en un desayuno informativo, el propio jefe del Consell, en presencia del secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguró que acatará la decisión que tome su partido sobre el candidato del PPCV, indicó que vive "con absoluta tranquilidad todo este debate" y garantizó que no va a cambiar su forma de proceder: "Tengo una obligación y un compromiso y, a diferencia de otros o de otras, lo hago con exclusividad, sin que nada me distraiga".

Por su parte, Tellado alabó el "buen hacer" de Llorca y su trabajo "riguroso, callado y eficaz" al frente de la Administración autonómica desde que accedió a la presidencia. Más allá de estas palabras no dio pistas sobre los próximos pasos a dar en la candidatura del PPCV para las elecciones autonómicas de 2027 ni sobre si será Llorca el candidato.

En este contexto, el PP nacional ha fijado este sábado 18 de julio para proclamar a los candidatos a las alcaldías de capitales de provincia, mientras que dejará para la vuelta del verano los candidatos a la Presidencia de las comunidades autónomas que tienen comicios en mayo de 2027, como es el caso de la Comunitat Valenciana.