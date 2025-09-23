El Consell redactará el estudio informativo para prolongar la L-10 de Metrovalencia en el tramo Empalme-Pont de Fusta

Mazón anuncia estudios para el TRAM Gandia-Dénia, una estación intermodal en Torrent y la L-2 del TRAM de Castelló por el bulevar

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha confirmado que la Administración autonómica redactará el proyecto del estudio informativo, "ya por fin", de la prolongación de la Línea 10 de Metrovalencia en su tramo Empalme-Pont de Fusta, en la ciudad de València, así como el inicio del proceso para desdoblar la CV-95 que conecta Orihuela y Torrevieja (Alicante) tras "30 años de espera".

En su intervención en el Debate de Política General este martes en Les Corts, el jefe del Consell ha anunciado también la puesta en marcha de tres estudios de planeamiento para el TRAM Gandia-Dénia, la estación intermodal de Torrent y la Línea 2 del TRAM de Castelló de la Plana por el Bulevar de La Plana.

En otro orden de cosas, el 'president' de la Generalitat ha avanzado también la activación de un Plan Integral de Apoyo a la Ganadería Extensiva, nuevas ayudas directas para las explotaciones agrícolas de L'Horta de València y la puesta en marcha del 'PLAN USA' para proteger de los aranceles a las pymes valencianas e impulsar su internacionalización.

Asimismo, ha indicado que la Generalitat ubicará la sede de la Colección de Arte Contemporáneo de la Generalitat en el Monasterio de las Clarisas de Elche y ha confirmado la apertura de los nuevos Palacios de Justicia de Llíria y Alzira.

Respecto a la sanidad, Carlos Mazón ha anunciado la construcción de un Ciclotrón en el Hospital La Fe de València. Un hito histórico para nuestra sanidad pública que sitúa a la Comunitat Valenciana a la vanguardia de la medicina de precisión e investigación biomédica.

VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES

En materia de vivienda, Carlos Mazón ha anunciado la licitación de un millar de viviendas de Protección Pública en Torrent, Albal, Alicante, El Puig, Manises, València y Benicarló en el marco del Plan Vive, la puesta en marcha de un plan integral contra la ocupación con una oficina de apoyo para afectados y subvenciones de 1.000 euros para gastos jurídicos de los propietarios.

Respecto a servicios sociales, el 'president' de la Generalitat también ha adelantado la aprobación de una nueva ley de Renta Valenciana de Inclusión para "reducir los niveles de pobreza" y que beneficiará a 56.000 personas, la activación de partidas extraordinarias para el apoyo y el cuidado de las madres en situación de vulnerabilidad, la puesta en marcha de "la primera" Estrategia Valenciana de Lucha contra el Sinhogarismo y el desarrollo de una contra la trata con programas de atención integral para las víctimas.

Además, ha detallado la apertura de ocho nuevas residencias públicas en Alpuente, València, La Torre, Sant Joan de Moró, Sant Mateu, Gata de Gorgos, Casinos y Mislata y 20 centros de día de mayores y personas con discapacidad que suponen 1.600 nuevas plazas, así como la elaboración de un plan de residencias y centros de día.