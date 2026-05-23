El Consell refuerza su "apoyo al libro" con la incorporación de Ignacio Prieto al Senado del Museo de la Imprenta

VALÈNCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha reafirmado su "compromiso con la defensa, promoción y difusión de la cultura escrita" mediante la incorporación del director general de Cultura, Ignacio Prieto, al Senado del Museo de la Imprenta, en el marco del XXIV Capítulo de la asociación del museo, celebrado la tarde de este sábado en las instalaciones de la pinacoteca ubicadas en el Real Monasterio de Santa María de El Puig (Valencia).

La junta directiva del Senado Museo de la Imprenta, a propuesta de los senadores Enrique Fink y Antonio García, ha propuesto y aprobado por unanimidad el nombramiento de Prieto como senador de honor, lo que constituye un reconocimiento a la "labor institucional que desarrolla la Generalitat en favor del libro, la lectura, la creación literaria, la industria editorial y la conservación del patrimonio documental valenciano".

Asimismo, esta medida supone un "impulso a la colaboración entre las instituciones culturales y una de las entidades más representativas en la defensa y divulgación de la historia de la imprenta y de las artes gráficas", según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Durante el acto se ha puesto de relieve el "papel singular" que desempeña el Museo de la Imprenta, considerado uno de los "espacios de referencia" en España para la conservación y difusión del legado tipográfico y editorial.

La institución custodia una "valiosa" colección de maquinaria, documentos y fondos históricos que permiten comprender la trascendencia que la imprenta ha tenido en la transmisión del conocimiento, la democratización de la cultura y el desarrollo de las sociedades modernas.

El Consell considera que la preservación y puesta en valor de este patrimonio "conecta, de forma directa, con las competencias que ejerce la Dirección General de Cultura en materia de fomento de la lectura, apoyo al sector editorial, promoción del libro valenciano, impulso de las bibliotecas y difusión del patrimonio bibliográfico".

"VÍNCULOS" ENTRE ADMINISTRACIÓN Y ENTIDAD

En este sentido, la incorporación del director general de Cultura al Senado del Museo de la Imprenta, han precisado, "refuerza los vínculos entre la Administración autonómica y una entidad que comparte objetivos estratégicos con las políticas culturales impulsadas por la Generalitat". Los cuales, han detallado, son "acercar la lectura a la ciudadanía, fortalecer la cadena de valor del libro, proteger la memoria escrita y fomentar el conocimiento de la historia editorial valenciana".

La presencia de la Generalitat en los órganos de representación simbólica del Museo de la Imprenta evidencia, además, el "respaldo institucional" a una institución que constituye un "referente" para investigadores, profesionales del libro, estudiantes y ciudadanos interesados en la evolución de la comunicación escrita y de la cultura impresa.

El nombramiento de Ignacio Prieto como senador del Museo de la Imprenta simboliza para el Consell "la unión entre la tradición cultural que representa una de las instituciones museísticas más singulares de la Comunitat Valenciana y las políticas públicas orientadas a garantizar el futuro del libro, la lectura y la creación cultural valenciana".