El Consell refuerza las ayudas al estudiantado afectado por la dana con 3,75 millones de euros

Archivo - Estudiantes de bachillerato acceden a la Universidad Politécnica de Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha aprobado el decreto por el que se establecen las bases reguladoras y el procedimiento para la concesión directa de ayudas extraordinarias al estudiantado universitario y de enseñanzas artísticas superiores de los municipios de la provincia de Valencia afectados por la dana de octubre de 2024, según ha avanzado este lunes el portavoz del Consell, Miguel Barrachina.

Barrachina se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que ha detallado que esta iniciativa, promovida por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, cuenta con una dotación máxima de 3.756.600 euros, financiada íntegramente por la Generalitat, y establece una ayuda de 600 euros por persona beneficiaria.

Esta medida da continuidad a las ayudas reguladas mediante el Decreto 151/2025, de 21 de octubre, del Consell, con las que se concedieron 600 euros a 5.000 estudiantes, ha explicado.

Tras la resolución de la convocatoria se constató que otras 6.261 personas solicitantes, por lo que este nuevo decreto "permite atender a este colectivo y completar las actuaciones de recuperación previstas en el Plan Endavant", ha dicho.

Las ayudas se concederán directamente, sin necesidad de presentar una nueva solicitud, a las personas identificadas en el anexo II de la Resolución de la Secretaría Autonómica de Universidades de 26 de diciembre de 2025, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

En concreto, las personas beneficiarias deberán haber estado matriculadas en estudios universitarios o enseñanzas artísticas superiores y haber residido en alguno de los municipios de la provincia de Valencia afectados por la dana durante el periodo comprendido entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, ambos inclusive.