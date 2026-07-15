El Consell remite por correo las distinciones del 9 d'Octubre cuya entrega se suspendió por la alerta por lluvias

Archivo - Acto institucional por la festividad del 9 d’ Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, en el Palau de la Generalitat, a 9 de octubre de 2024 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha remitido por correo las distinciones que se debían de haber entregado durante el pasado 9 d'Octubre --Día de la Comunitat Valenciana-- en el acto institucional en el Palau de la Generalitat, que se suspendió por la alerta naranja por lluvias decretada para esa jornada, según ha avanzado Levante-EMV y han confirmado a Europa Press fuentes de la Administración autonómica.

La Generalitat decidió aplazar el citado acto institucional con motivo de la celebración del Día de la Comunitat Valenciana, al que estaban invitadas más de 400 personas, "para evitar desplazamientos, tal y como se recomienda ante una alerta naranja meteorológica", según trasladó en su momento el Consell.

En su lugar, el entonces 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, emitió el mismo 9 d'Octubre una declaración institucional con motivo del Día de la Comunitat Valenciana desde el Palau. En ella, el dirigente autonómico reivindicó el autogobierno de la región, cuyas capacidades y competencias aseguró que "ya están al límite" y trasladó un "merecido homenaje y recuerdo" a las víctimas de la dana.

La Generalitat otorgó el pasado año su Alta Distinción a las comunidades autónomas españolas por su "eficacia, entrega y compromiso" con las poblaciones valencianas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, que devastó diferentes localidades de la provincia de Valencia y dejó 231 personas fallecidas.

Además, la administración autonómica entregó su Distinción a diferentes sectores, entidades, organismos y asociaciones por la solidaridad mostrada con los valencianos que sufrieron las inundaciones ocasionadas por aquel temporal. También a instituciones, entidades, asociaciones, universidades, empresas y colectivos que "participaron y mostraron su solidaridad, colaboración y acompañamiento" tras la dana con la Comunitat Valenciana.