El Consell renueva la vocalía del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, en el consejo de administracion de la APV

VALÈNCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha nombrado este viernes al alcalde de Gandia (Valencia), José Manuel Prieto, como vocal del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y ha renovado así esta vocalía cuya designación corresponde a la Generalitat.

Así lo ha explicado el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, quien este viernes ha sido el encargado de ofrecer la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. Díez ha señalado que esta vocalía estaba caducada y que Prieto (PSPV-PSOE) estaba ejerciéndola "en situación de interinidad".

Igualmente, ha destacado el "pacto no escrito" por el cual la Generalitat Valenciana cede su vocalía para que tanto los ayuntamientos de Sagunt como de Gandia --ciudades cuyos puertos gestiona la APV-- tengan representación en el consejo, "con independencia del color político".

Preguntado por si con este nuevo nombramiento se termina la remodelación del consejo de administración y sobre si el Consell ya está "plenamente satisfecho" con su composición, Díez ha indicado que "se cierran los nombramientos pendientes y, por tanto, el puerto continúa con total normalidad".

La vocalía de Prieto era la última pendiente de las cuatro cuya designación corresponde a la Generalitat, después de que, justo hace un mes, el pleno del Consell nombrase como nuevos consejeros a la consellera de Industria, Marián Cano, y al presidente de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), Carlos Prades.

Prades ha sustituido al expresidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, en la vocalía que la Generalitat tiene cedida a la representación empresarial, y Marián Cano tomó el relevo a la directora general de proyectos Estratégicos, Ester Olivas. El cuarto representante es el propio conseller José Díez.

En este sentido, preguntado este viernes por si sigue vigente el otro "pacto no escrito" para que la Generalitat nombre a un vocal a propuesta de la CEV y, por otro lado, la vocalía que corresponde a las organizaciones empresariales recaiga en Vicente Boluda, el conseller ha señalado que "sigue vigente" y ha recordado el reciente nombramiento de Prades.

"Anteriormente, era el propio presidente de la CEV el que ostentaba esa vocalía, en este caso se ha optado a propuesta de la CEV y su presidente por Carlos Prades", ha señalado.