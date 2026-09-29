El Consell resalta que el acuerdo de PowerCo y Gotion "consolida Sagunt entre los grandes polos europeos de movilidad"

La Generalitat respalda la colaboración entre PowerCo y Gotion que consolida Sagunt entre los grandes polos europeos de la nueva industria de la movilidad - GVA

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha manifestado que "la Generalitat respalda la colaboración entre PowerCo y Gotion para consolidar Sagunt (Valencia)como uno de los grandes polos europeos de la nueva industria de la movilidad".

El Grupo Volkswagen, PowerCo y Gotion High-Tech han acordado profundizar en su alianza estratégica a través de una empresa conjunta para desarrollar y operar la gigafactoría de celdas de baterías de Sagunt. "La colaboración reforzará el papel de la planta de Sagunt en una tecnología estratégica para el futuro de la automoción eléctrica europea", ha destacado la Generalitat en un comunicado.

José Díez ha valorado que "la alianza mantenga los compromisos estratégicos del proyecto, con una inversión de más de 2.300 millones de euros, ya en ejecución, y la creación de más de 1.500 empleos directos en la fase inicial, correspondiente a los dos primeros bloques productivos".

El vicepresidente ha resaltado que "la colaboración entre PowerCo y Gotion permite sumar experiencia industrial y conocimiento tecnológico para desarrollar el proyecto y avanzar hacia una fábrica más competitiva, capaz de producir desde Sagunt para el mercado europeo y de generar nuevas oportunidades en nuestro territorio".

Díez ha subrayado que el impacto de la gigafactoría se extiende también a las empresas proveedoras, los centros de formación y los jóvenes que quieren desarrollar su carrera profesional en la Comunitat Valenciana. "Estamos hablando de industria, tecnología y empleo de calidad, pero también de oportunidades para que nuestros jóvenes puedan formarse y trabajar aquí, en su tierra", ha señalado.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso de la Generalitat de acompañar el proyecto y contribuir a resolver las cuestiones que estén dentro de sus competencias: "Nuestro trabajo es ofrecer estabilidad, seguridad jurídica y una Administración cercana a las necesidades de la inversión, para que proyectos estratégicos como este puedan avanzar y generar más oportunidades para la Comunitat Valenciana".