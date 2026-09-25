El Consell resalta que Pérez Llorca llega al Debate de Política General con "todos los deberes hechos"

Archivo - El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y portavoz del Consell, Miguel Barrachina - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha resaltado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, llega al Debate de Política General que se celebra la próxima semana en Les Corts --el primero para Llorca como jefe del Consell y el último de la legislatura-- con "todos los deberes hechos" tras haber aprobado los presupuestos de 2026 y alcanzado acuerdos en materia de educación y con los bomberos forestales.

Así lo ha manifestado, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntado sobre cómo afronta el Gobierno valenciano esta cita parlamentaria y sobre si Llorca llegaría más débil si la Junta Directiva Nacional de PP no nombrara el próximo lunes a los candidatos a las comunidades autónomas, entre ellas la Comunitat Valenciana.

Sobre esta última cuestión, ha recalcado: "En absoluto". De hecho, ha asegurado que, durante las últimas semanas, de "todo el mundo que se acerca a fotografiarse con él --Llorca--, no hay nadie que le pregunte si va a haber un proceso interno, si va a haber una designación". "Todo el mundo está preocupado por cosas mucho más importantes en España", ha argumentado.

Por ello, ha puesto en valor que el jefe del Consell llegará al Debate de Política General tras haber demostrado "en muy pocos meses ha sido capaz de aprobar un presupuesto", mientras que el Gobierno de España "no ha sido capaz en tres años y vamos para cuatro".

Además, ha reivindicado que el Ejecutivo autonómico también "ha bajado impuestos y ha alcanzado acuerdos en la educación y, como hoy, en el ámbito de los bomberos, pero también muchos más". Por tanto, ha asegurado que Llorca llega al Debate "con todos los deberes hechos, con los deberes propios de un buen gobernante, que es cumplir su palabra". "Llega habiendo aprobado presupuestos, habiendo bajado impuestos y mejorado los servicios públicos", ha enumerado. "Por tanto, tenemos la sensación de afrontar el debate de política general con los deberes cumplidos", ha resumido.

Frente a ello, ha criticado que, para "sonrojo de todo el mundo", los socialistas valencianos "no quieren eliminar ni rebajar el impuesto de patrimonio porque ellos aspiran a no pagarlo". "Estos son temas que sí preocupan. Lo de los procesos internos de designación, francamente, no, y se lo planteo con absoluta claridad", ha añadido.