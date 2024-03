El Consell urge al Gobierno a avanzar con la financiación para no incurrir en impagos a proveedores o en más deuda

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Consell y titular de Hacienda, Ruth Merino, ha insistido en que el Gobierno debe "hacer caso" a la petición de la Generalitat y de otras autonomías de avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica, para así no llegar a incurrir en impagos a proveedores o en más deuda para seguir cubriendo los servicios públicos.

Así lo ha trasladado, en su comparecencia semanal tras el pleno del Consell, al ser preguntada por si temen un impago a los proveedores de la Generalitat. La Comunitat Valenciana cerró 2023 con una media de casi 35 días de demora en pagar a sus proveedores, por encima de los 30 días que marca la normativa.

Tras remarcar que el periodo medio de pago (PMP) es "variable" y "depende con qué lo compares", Merino ha asegurado que el Consell confía en que no haya impagos a proveedores: "Me preocuparía si siguiera aumentando, pero confío en que no vuelva a ocurrir".

En cualquier caso, ha indicado que si se produce "algún tipo de retraso" es a causa de la infrafinanciación autonómica.

"Vamos a necesitar que el Gobierno nos haga caso de una vez (con la financiación) para seguir prestando servicios sin tener que aumentar la deuda y tener recursos suficientes para pagar a los proveedores", ha insistido.