El Consorcio de Bomberos de Valencia activa el dispositivo especial por lluvias

Imagen de archivo de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE VALENCIA

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Bomberos de Valencia ha activado su dispositivo especial por lluvias, en el marco de su Procedimiento de Refuerzo de Dotaciones en Situaciones Meteorológicas Adversas, ante las alertas nivel rojo y naranja decretadas por la GVA. Este dispositivo se suma a los 105 efectivos diarios ordinarios que ya operan cada día de manera habitual.

Así, a partir de las 22.00 horas de esta noche, el organismo suma otros 93 efectivos adicionales, que incluyen a 56 efectivos más de bomberos profesionales, bomberos voluntarios, personal de sala CCC y personal de mando, así como 37 brigadas forestales BRIFO, que estarán también en tareas de vigilancia, detalla la entidad en un comunicado.

También tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat asignadas al Consorcio trabajarán durante toda la noche, añaden las mismas fuentes.

Durante toda la jornada de este lunes se mantendrá el refuerzo por lluvias, que aumentará 229 trabajadores más, que incluyen a 56 efectivos más de bomberos profesionales, bomberos voluntarios, personal de sala CCC y personal de mando, 2 rescatadores más del Grupo de Rescate GERA y 171 brigadas BRIFO. También operarán la totalidad de unidades de bomberos forestales de GVA asignadas al Consorcio.

Entre otras funciones, el personal de BRIFO del Consorcio y unidades de bomberos forestales de GVA estarán pendientes de realizar tareas de vigilancia y revisión en los puntos más complicados de cauces y barrancos.