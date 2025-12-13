El Consorcio de Bomberos de Valencia refuerza su dispositivo por lluvias hasta los cerca de 250 efectivos

El Consorcio de Bomberos de Valencia refuerza su dispositivo por lluvias hasta los cerca de 250 efectivos.
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 13 diciembre 2025 16:03
   VALÈNCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El Consorcio de Bomberos de Valencia ha activado su Procedimiento de Refuerzo por Situaciones Meteorológicas Adversas, ante la alerta naranja por lluvias y tormentas establecida para el domingo por parte del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. Por este motivo, desde el Consorcio se han reforzado sus equipos para hacer frente a cualquier situación que pueda derivarse de este episodio.

   Así, si en un día ordinario se contaría con unos 175 efectivos entre bomberos y brigadas BRIFO, para este domingo se alcanzarán los 245, entre los refuerzos de una dotación de bomberos más por cada parque principal, cuatro unidades BRIFO, la activación de bomberos voluntarios, y más personal en sala de Centro de Comunicaciones y Control y escala de mando, según ha detallado el Consorcio en un comunicado.

   El objetivo es estar preparado ante todo tipo de incidencias, que en esta clase de episodios abarcan desde rescates, a achiques, o retirada de elementos en riesgo de caída, como ramas, farolas o cascotes.

   En este sentido, y con las decoraciones navideñas presidiendo ya muchos hogares, desde el Consorcio de Valencia se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para revisar los anclajes de las luces exteriores de Navidad y demás elementos decorativos, para evitar el riesgo de caída de los mismos.

   También la revisión global de la vivienda, en cuanto a vigilancia de desagües o canalizaciones que pudieran estar obstruidos, o el aseguramiento de elementos de terraza como toldos o mobiliario. Las previsiones del Aemet indican peligro importante de lluvias y tormentas y probabilidad de fenómenos puntuales de mangas marinas y pequeños tornados, por lo que se pide a la ciudadanía extremar las precauciones, evitar transitar por puntos inundables y mantenerse alejados de cauces y barrancos mientras dure el episodio.

