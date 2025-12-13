El Consorcio de Bomberos de Valencia refuerza su dispositivo por lluvias hasta los cerca de 250 efectivos. - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA

VALÈNCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Bomberos de Valencia ha activado su Procedimiento de Refuerzo por Situaciones Meteorológicas Adversas, ante la alerta naranja por lluvias y tormentas establecida para el domingo por parte del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. Por este motivo, desde el Consorcio se han reforzado sus equipos para hacer frente a cualquier situación que pueda derivarse de este episodio.

Así, si en un día ordinario se contaría con unos 175 efectivos entre bomberos y brigadas BRIFO, para este domingo se alcanzarán los 245, entre los refuerzos de una dotación de bomberos más por cada parque principal, cuatro unidades BRIFO, la activación de bomberos voluntarios, y más personal en sala de Centro de Comunicaciones y Control y escala de mando, según ha detallado el Consorcio en un comunicado.

El objetivo es estar preparado ante todo tipo de incidencias, que en esta clase de episodios abarcan desde rescates, a achiques, o retirada de elementos en riesgo de caída, como ramas, farolas o cascotes.

En este sentido, y con las decoraciones navideñas presidiendo ya muchos hogares, desde el Consorcio de Valencia se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para revisar los anclajes de las luces exteriores de Navidad y demás elementos decorativos, para evitar el riesgo de caída de los mismos.

También la revisión global de la vivienda, en cuanto a vigilancia de desagües o canalizaciones que pudieran estar obstruidos, o el aseguramiento de elementos de terraza como toldos o mobiliario. Las previsiones del Aemet indican peligro importante de lluvias y tormentas y probabilidad de fenómenos puntuales de mangas marinas y pequeños tornados, por lo que se pide a la ciudadanía extremar las precauciones, evitar transitar por puntos inundables y mantenerse alejados de cauces y barrancos mientras dure el episodio.