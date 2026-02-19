Consum amplía su tienda online a 137 nuevas poblaciones y llega por primera vez a Ciudad Real

Archivo - Establecimiento Consum - CONSUM - Archivo

VALÈNCIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tienda online de Consum ha ampliado su servicio a 137 nuevas poblaciones durante 2025 y se ha estrenado en la provincia de Ciudad Real. Con esta expansión, el canal online de la cooperativa alcanza cerca de 600 poblaciones, según ha informado la cadena valenciana en un comunicado.

Hasta ahora, Consum ofrecía su servicio online, que se puso en marcha en 2016, en las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Albacete, Granada, Almería y Murcia. Con la incorporación de Ciudad Real, donde ya contaba con puntos de venta físicos, la cooperativa refuerza su cobertura digital en la zona centro.

En la Comunitat Valenciana, el servicio se extiende a municipios como Port de Sagunt, Canet d'En Berenguer, Ayora, Bocairent y Teulada, entre otros. En Cataluña, destacan Vic, Manlleu, Olot, Palafrugell y Sant Feliu de Guíxols. También se suman localidades de Almería (Adra, Vera, Garrucha), Murcia (Lorca, Mazarrón, Totana) y, por primera vez, Ciudad Real (Tomelloso, Campo de Criptana, Socuéllamos).

Consum ha llevado su tienda online a localidades como Ayora, Bocairent, Yátova, Camporrobles, Sinarcas, Villargordo del Cabriel o Santa María de los Llanos, municipios donde la compra digital supone una mejora significativa en comodidad y acceso, señala la cooperativa.

También se suman poblaciones de Cataluña como Muntanyola, Riudaura o Sant Privat d'en Bas, y de Almería como Balanegra o Puente del Río, todas ellas con menos de 3.000 habitantes.

En 2024, las ventas de la tienda online de Consum aumentaron un 8 por ciento, hasta 77,3 millones de euros, lo que supone el 1,7% del total de las ventas de la cooperativa. La previsión para los próximos meses es continuar extendiendo y mejorando el servicio, consolidar las zonas actuales y ampliar gradualmente el número de códigos postales disponibles.

La tienda online de Consum cuenta con un sistema innovador en el sector de la distribución en España para garantizar la conservación de los productos durante el reparto. Este sistema utiliza cubetas Adiapack, diseñadas para mantener el frío por inercia. Sus paredes incorporan un material aislante de origen aeroespacial que, tras un preenfriado y el cierre hermético con los productos a temperatura controlada, permite conservar la temperatura deseada durante más de 10 horas.