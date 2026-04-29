Consum asegura que intentará mantener sus precios "competitivos" pese a la "alta presión" por la situación geopolítica

El director general de Consum, Antonio Rodríguez Lázaro, presenta los resultados de la cooperativa correspondientes al ejercicio 2025, a 29 de abril de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Consum, Antonio Rodríguez Lázaro, ha destacado que la cooperativa valenciana mantendrá su "esfuerzo por ajustar los costes" y ofrecer precios "competitivos" a pesar de la "alta presión" que hay sobre los mismos, debida a la "inestabilidad geopolítica" por la guerra en Oriente Medio y a la "incertidumbre total" en el mercado.

Así lo ha explicado este miércoles el director general de Consum, Antonio Rodríguez Lázaro, en la rueda de prensa de presentación de resultados de la cooperativa de este 2025, año en el que la empresa valenciana ha cumplido 50 años.

Respecto al conflicto en Oriente Medio, ha reconocido que la situación "preocupa muchísimo" a Consum y que ya se está sufriendo el impacto del precio del combustible de "forma importante". Ha lamentado la volatilidad de los mercados, donde se producen cambios constantes en función de si las noticias dicen que se abre el estrecho de Ormuz.

"Nosotros no queremos subir precios, pero la presión es alta. En el combustible ya tenemos una presión bastante importante. No sabemos cuánto va a durar esto, pero si se alarga, veremos cómo evoluciona el mercado. Nosotros vamos a ser igual de competitivos que somos ahora y no vamos a distanciarnos del mercado", ha remarcado.

El director general de Consum ha alertado de que el encarecimiento de los fertilizantes en un 70% y los problemas con materias como el helio podrían provocar una mayor "presión" a medio plazo, al tiempo que se ha referido a las previsiones económicas sobre que la inflación crecerá.

Rodríguez Lázaro ha explicado que la evolución de los precios, en todo caso, depende del sector, con materias primas más bajas y más altas, pero sí hay una "presión bastante importante por parte de los proveedores". Hasta el momento no han tenido que aplicar "modificaciones de tarifas por cambios de incremento de precios", ha señalado.

El responsable de la compañía ha expuesto que la incertidumbre en 2025 vino marcada por la guerra arancelaria y por las tensiones en el sector del porcino, que estaba al alza hasta que surgió el brote de peste porcina africana en Cataluña.

El directivo ha definido como una "tormenta perfecta" la situación del huevo en 2025, una "proteína refugio" que ha sufrido una subida de precios debido a la subida de precios en otra carnes, a que la gripe aviar obligó a sacrificar a "más de 16 millones de gallinas" y a que el proceso de reconversión a gallinas en libertad exige inversiones en terrenos y naves que se multiplican "por cuatro".

Rodríguez Lázaro ha lamentado que desde la guerra de Ucrania en 2019 "no tenemos un año tranquilo". A pesar de todo ha señalado que el sector de la distribución española es "el más competitivo de Europa" y ha garantizado que la empresa va a "mantener la propuesta de competitividad 100% pase lo que pase", trabajando para ofrecer precios que permitan que "cada día sean más clientes" los que elijan la enseña para su compra habitual.