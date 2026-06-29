Controlado el incendio declarado en Alborache

Archivo - El Consorcio Provincial De Bomberos Invierte Cerca De Medio Millón De Euros En Un Nuevo Vehículo De Extinción Para El Parque De Gandia / El Consorci Provincial De Bombers Invertix Prop De Mig Milió D'euros En Un Nou Vehicle D'extinció Per Al Par - DIPUTACIÓN DE VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este domingo en la localidad valenciana de Alborache se ha dado por controlado sobre las 23.50 horas, según ha informado el Consorcio de Bomberos.

Las fuertes tormentas que descargaron ayer por la tarde en el interior de la provincia de Valencia generaron dos incendios forestales en Chelva y otro en Alborache.

El Centro de Coordinación de Emergencias actualizó ayer las alertas por este episodio y estableció el nivel amarillo por lluvias en el interior de Castellón, interior de Valencia e interior de Alicante y por tormentas en el interior de Castellón, interior y litoral sur de Valencia y en el interior y litoral norte de Alicante.